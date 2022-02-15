Появилось видео из общежития на Умельцев, где двое парней избили и ограбили мужчину-инвалида

Сейчас Марат идет на поправку. Фото: предоставила Лилия Зайцева.

В Екатеринбурге продолжают искать парней, которые 10 февраля около 23:00 напали на инвалида третьей группы в общежитии на Умельцев, 11. Конфликт произошел из-за того, что 54-летний Марат сделал замечание выпивающим.

- Мой муж пошел в магазин «Монетка» и увидел, что в подъезде эти парни распивали алкоголь. Сначала с парнями разговаривали соседки и просили выйти из подъезда. А потом и Марат сказал им, чтобы они поскорее ушли. Затем, он встретил в подъезде соседку, помог ей занести сумки. Вновь спустился, увидел, что они все еще там и продолжают пьянку. Тогда он достал телефон, сказал, что сейчас вызовет полицию, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего Лилия.

У Марата на теле царапины и многочисленные ушибы. Фото: предоставила Лилия Зайцева.

После этого, по словам Лилии двое молодых людей в возрасте 20-25 лет загнали ее мужа на площадку около лифта, повалили на пол и стали жестоко избивать. Нападавшие били мужчину ногами по голове и телу, пытались ломать его пальцы.

- Соседи сначала подумали, что в подъезде ОМОН работает. Эти люди кричали мужу: «Мордой в пол! руки за спину, не рыпаться!». Марат пытался как-то от них закрыться. Они пинали его ногами не меньше 20 раз. В область головы, ребер, - продолжает Лилия. - В одной руке у него был телефон, за который он пытался бороться. Там все его данные, нужные контакты. Но телефон у него все-таки украли.

Женщина предоставила в распоряжении «КП»-Екатеринбург видеозапись с камеры домофона, на которой отчетливо видно, как двое парней сначала заходят в подъезд, а спустя какое-то время убегают. Еще спустя несколько секунд на улицу выходят очевидцы произошедшего.

- После случившегося, Марат пил обезболивающее. Муж не мог спать на голове, стонал от болей, - продолжает Лилия. – В полиции быстро отреагировали, пытались найти нападавших по «горячим следам». Сейчас я хочу ускорить этот процесс, может, есть люди, которые знают этих бандитов.

Марат в тот вечер потерял сознание. Фото: предоставила Лилия Зайцева.

По словам Лилии, полиция уже возбудила уголовное дело за побои и кражу. Состояние Марата уже пошло на поправку, но иногда он по-прежнему чувствует головокружение. Лилия обращается к неравнодушным жителям с просьбой сообщить любую информацию о напавших на ее мужа парнях.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции номер 12 проводится проверка. Полицейские устанавливают личности неизвестных, причинивших телесные повреждения гражданину. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в городском отделении УМВД.

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