«Любил карьеру и мамочку больше меня»: в Екатеринбургском зоопарке скормили тараканов, которых горожане назвали именами своих бывших

Всего за пару дней организаторы акции приняли около 157 заявок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский зоопарк удивил горожан, запустив к 14 февраля необычную акцию под названием «День пожирателей бывших».

В честь праздника сотрудники зоопарка скормили сурикатам и рыбам тараканов, которым все желающие дали имена своих бывших вторых половинок. Народу на акции собралось немало.

Так тараканы помогли брошенным екатериннбуржцам выпустить пар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для участия нужно было заполнить на сайте заявку, заплатив 350 рублей и указав имя своего бывшего, а также причину, по которой они желают ему такой участи.

Всего за пару дней организаторы акции приняли около 157 заявок. То есть всего зоопарк заработал на этом около 55 тысяч рублей. По словам сотрудников зоопарка, деньги пойдут на помощь животным.

Участие в акции «Днем пожирателей бывших» стоило 350 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Идею мы подглядели у наших заокеанских коллег, техасского зоопарка «Эль Пасо». Это поможет людям справится с их внутренними переживаниями и отпустить прошлое, - рассказали в Екатеринбургском зоопарке.

Организаторы планируют повторить акцию в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми счастливчиками, которые смогли полакомиться насекомыми с именами чьи-то бывших стали очаровательные сурикаты. Им скормили тараканов вида Блаберус.

Так екатеринбуржец Илья попросил скормить таракана Мариночку со словами: «Лучше тратить деньги на животных, чем на тебя».

Сурикаты екатеринбургского зоопарка полакомились тараканами по имени Мариночка, Никита, Таня и Алексей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причины, по которым горожане решили поучаствовать в такой акции оказались самыми разными. Например, одна из участниц акции написала: «За то, что любил свою карьеру и мамочку больше меня».

Также Василина попросила скормить таракана Алексея за «разбитое сердечко на миллион осколочков». А вот таракана Никиту скормили, потому что между сериалом «Ведьмак» и своей девушкой Екатериной он выбрал не ее.

Акция моментально вызвала резонанс в обществе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме «возлюбленных» сурикатам скармливали тараканов с именам бывших директоров и бывших руководителей научной работы.

Например, сурикатам скормили таракана Станислава.

- Уволил меня, потому что ему было «стремно» со мной работать. – рассказала о бывшем начальника екатеринбурженка.

Все желающие могли посмотреть такое необычное празднование во время прямого эфира Фото: Алексей БУЛАТОВ

То, как тараканами кормят сурикатов и рыб все желающие могли посмотреть в прямом эфире в Instagram зоопарка. Такая идея вызвала большой резонанс в обществе и приятно удивила многих екатеринбуржцев.

- Ура! Абьюзер Виталик съеден! Фух, прямо гора с плеч, - писали во время трансляции подписчики зоопарка в Instagram.

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