Как сделать идеальным утро кофемана

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Специалисты Polaris долго и тщательно разрабатывали кофемашину с передовой электроникой, простым интерфейсом и уникальной системой вспенивания молока. Автоматическая кофемашина PACM 2060AC станет идеальным подарком для вашей второй половинки, независимо от того, во сколько начинается ее утро. Если она любит хороший кофе, то каждое ее пробуждение теперь станет чуть приятнее.

Той, которая стремится к эстетике

Если для вашей дамы важны эстетика и безупречность, то с таким подарком улыбка от удовольствия будет появляться чаще. Кофемашина сама сварит любимый напиток. При этом прибор не нужно каждый раз чистить. Это позволит сэкономить время и получить кофе, как у бариста. Дизайн кофемашины идеально впишется в любой современный интерьер и будет доставлять не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Той, которая ценит свое время

Нет времени объяснять! Если ваша бизнесвумен жалуется на то, что ритуал приготовления кофе в рожковой кофеварке отнимает слишком много времени – подарите ей автоматическую кофемашину. Она сама приготовит кофе на профессиональном уровне, начиная от помола зерен до создания неповторимой кремообразной молочной пенки. Время – деньги, а кофе, как мы уже выяснили, – топливо.

Той, которая любит заботу

Если ваша половинка любит нежные десерты и кофе с молоком, то каждый раз, включая свою новую кофемашину, она будет чувствовать вашу заботу. Для того, чтобы напиток имел идеальную кремообразную консистенцию пенки, инженеры создали оригинальную систему вспенивания молока PROFI-CREAM. Именно такая сливочная пенка дает ощущение манкости из-за своей консистенции.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Той, которая хочет все успеть

Повод проснуться рано утром и отправиться на пробежку – плотный и насыщенный эспрессо с идеальной кофейной пенкой. Как раз такой получится благодаря итальянской помпе с давлением 20 бар. Стальные жернова кофемашины PACM 2060AC работают с низким уровнем шума и обеспечивают высокое качество помола, сохраняя аромат и вкус. Это позволяет каждый день начинать с наслаждения вкусом потрясающего кофе, а в это время дети спокойно смогут играть рядом. Хорошая кофемашина – неисчерпаемый запас энергии и вдохновения для активных натур.

Для новаторов

Кофемашина – это ежедневные положительные эмоции от наслаждения вкусным кофе. Polaris PACM 2060AC имеет предустановленные программы с возможностью индивидуальной настройки. Она может сварить эспрессо, лунго, капучино, латте или горячее молоко для какао, а также позволит регулировать температуру, объем воды, молока и крепость кофе. Эта кофемашина будет дарить удовольствие каждый раз, когда вы ее используете.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Polaris — это швейцарский бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим европейским стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на российском рынке, как надежный производитель, заботящийся в первую очередь о комфорте и уюте потребителя, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.