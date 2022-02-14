Главу крупнейшей хакерской группы Lurk, укравшей миллиарды рублей, лишили свободы на 14 лет

Константин Козловский создал одну из самых крупных группировок хакеров в мире. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня огласили приговор главе хакерской группировки Lurk, в которую входило больше 20 компьютерных гениев, воровавших через Интернет миллиарды рублей. Оглашение прошло в Кировском районном суде - ближайшие 14 лет Константин Козловский проведет в колонии строгого режима. Его подельники получили разные сроки, так как роль у каждого была своя. Но в целом каждый из них проведет в местах лишения свободы от 5 до 13 лет.

«Комсомолка» подробно рассказывала о том, как была задержана группа Lurk в 2016-м. Ее основатели познакомились еще в школьные годы – сблизила любовь к видеоиграм. Все карманные деньги парни тратили на компьютерные клубы. Потом они стали вникать в то, как работает вычислительная техника. И вот, в 12 лет Константина Козловского уже показывают по телевизору – он победил в конкурсе по созданию веб-страниц. В интервью маленький мальчик тогда говорил, что мечтает сделать веб-страницу о своем классе – 7 «В».

- Это будет общая фотография, где можно будет кликнуть на человека и о нем вылезет вся информация.

С годами увлечение компьютерами переросло в способ нелегального заработка. Разочаровавшись в специальности «Управление сервисом», которой он выучился в институте, Козловский стал завсегдатаем хакерских форумов. Вскоре к нему присоединились и друзья детства. Все были с компьютерами на «ты» и мечтали о больших деньгах. Так они и создали вирус, который незаметно проникал в компьютеры коммерческих фирм и банков и как «Троянский конь» открывал все входы в него для команды хакеров. Вирус свой он и прозвали Lurk. С английского на русский это будет «скрываться».

- Вирус заражал устройство и сканировал систему на наличие установленных программ для дистанционного банковского обслуживания, - объяснял «КП» источник в силовых структурах. При обнаружении загружались и устанавливались дополнительные модули, после чего компьютер добавлялся в зараженную сеть. Общее количество зараженных машин достигало 60 000.

Члены группировки жили в разных регионах. Их задержали в 2016-м. Фото: МВД России

Новых хакеров в группировку команда набирала через freelance-сайты. Они были разбросаны по всей страны – работали из дома. Сам Козловский с товарищами занимали конспиративную квартиру. Еще в банду входили люди, обналичивавшие украденные деньги. На похищенное хакеры покупали дорогие квартиры и машины, а также регулярно ездили отдыхать в теплые страны.

Действовала группировка с декабря 2015 по апрель 2016 года. Похитили они больше 1,2 миллиардов рублей. Среди жертв – туристические фирмы, банки, строительные и продовольственные компании.

- Кроме того, члены преступной группы, действуя в сети Интернет и используя созданное и распространенное вредоносное программное обеспечение, осуществили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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