«Угнал мое сердечко»: как екатеринбурженка продавала машину в интернете и встретила мужа

В семье Соколовых месяц назад родился третий ребенок. Фото: предоставила Татьяна Соколова.

О своей истории знакомства с мужем Татьяна вспоминает с улыбкой. Весной 2016 года Татьяна решила продать свой автомобиль Peugeot 308 и приобрести новую машину. Объявление о продаже авто Татьяна разместила на сервисе «Юла». Вскоре на него откликнулся один из покупателей.

- В мае позвонил Дмитрий, он захотел приехать на просмотр автомобиля. Мы познакомились. Я уже не помню, что именно ему не понравилось в машине. Но покупать он ее не стал. На следующий день Дима позвонил, но уже по другому вопрос. Скажем так, более личному. Позвал на свидание, а после этого предложил встречаться. Машина Диме не понравилась, а я видимо зацепила. Поэтому, он захотел "угнать" мое сердечко, - смеется Татьяна.

Дмитрий покорил Татьяну. Фото: пресс-служба сервиса «Юла».

Роман в ноябре 2016 года перерос в крепкий брак. Сейчас Татьяне – 40 лет, а Дмитрию – 37. Интересно, что Татьяна родилась в Камышлове, а Дмитрий в Красноуфимске. Но жизнь свела их в Екатеринбурге, где они и живут сейчас.

- Конечно же, я никогда не думала, что могу встретить свою судьбу с помощью объявления на сайте. Просто хотела продать автомобиль. Кстати, когда мы стали жить вместе, то Дима помогал найти нового владельца моему Peugeot 308. Вообще, Дима покорил меня своей настойчивостью, решительностью. Родителям нашу историю знакомства не рассказывали, - рассказывает женщина.

От пышного свадебного торжества Соколовы решили отказаться. Дмитрий работает экспедитором, а Татьяна пока что в декрете. Сейчас дружная семья Соколовых стала больше. У Тани и Димы трое сыновей, старшему – пять лет, среднему три года, а самому маленькому едва исполнился месяц.

- Мы с Димой сначала хотели девочку, но трое мальчиков тоже замечательно. Когда у нас появился второй сын, я решила увлечься макраме. Хотела сплести креслице для сына. Посмотрела ролики в интернете. Дима ездил мне за материалами, купил мене все, чтобы я занималась творчеством. Он поддерживает любые мои начинания, - отмечает Татьяна.

Вот такую мебель делает многодетная мама. Фото: пресс-служба сервиса «Юла».

Как признается сама рукодельница, такое хобби, как техника узелкового плетения, помогает ей снимать стресс. Ее плетеными креслами в технике макраме интересуются люди со всей страны. Но, как говорит Татьяна, пока ей некогда заниматься плетением мебели на заказ.

- Времени у меня остается совсем немного. Младший сын постоянно на руках. Быть мамой одного ребенка вроде несложно, а вот сразу трех детей намного сложнее. Но мне со всеми трудностями помогает справиться Дима. И детей в садик отведет, да где-то по дому поможет. Баньку летом построить планируем, - рассказывает Татьяна.