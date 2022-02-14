Столкнулись 20 машин: участников массового ДТП на Серовском тракте спасатели отогревают чаем

Сотрудники МЧС помогают расчищать дорогу от поврежденных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня, 14 февраля, на Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло жуткое массовое ДТП – столкнулась 21 машина. Участников аварии спасатели отогревают горячим чаем, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Для обеспечения жизнедеятельности граждан на место происшествия был отправлен пункт обогрева, - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 14 километре трассы. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Также сотрудники МЧС помогают расчищать дорогу от поврежденных машин. Сообщение об аварии поступило спасателям 11:30 по местному времени. ДТП произошло на 14 километре трассы. Участниками массовой аварии стали не только легковушки, но и грузовики.

На месте аварии есть пункт обогрева. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Для координации действий сил и средств на месте ДТП работает оперативная группа МЧС. К ликвидации последствий происшествия привлекли 20 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Участники ДТП отогреваются в пункте обогрева на трассе. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Кроме того, на место приезжали скорая помощь и реанимация. В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП-Екатеринбург» сказали, что на месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства.

Ранее, утром 14 февраля, в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Перед выездом на ЕКА лоб в лоб столкнулись BMW и Chevrolet Aveo. Водитель последней легковушки выехал на встречную полосу. В результате аварии 44-летний мужчина за рулем Chevrolet погиб на месте. С ним в машине находилось две женщины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель BMW не пострадал.