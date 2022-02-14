В Екатеринбурге в лобовом столкновении BMW и Chevrolet Aveo погиб мужчина

Водитель Chevrolet Aveo влетел во встречный BMW Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге рано утром, 14 февраля, произошло смертельное ДТП. На улице Нескучной, перед выездом на ЕКАД лоб в лоб столкнулись BMW и Chevrolet Aveo.

- Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Нескучная со стороны Чемпионов в сторону ЕКАДа, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем BMW 523, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель Chevrolet Aveo - 44-летний мужчина погиб на месте аварии до приезда медиков. С ним в машине находилось две женщины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в ГКБ №36. Водитель BMW в аварии не пострадал.

По данным ГИБДД, мужчина, который находился за рулем Chevrolet Aveo, имел стаж вождения два года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, в частности о соблюдении скоростного режима, обеспечивающего постоянный контроль за движением, дистанции и бокового интервала между автомобилями.

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