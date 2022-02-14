«Вопрос к ЧОПу, который берет абы кого»: Илья Варламов о ситуации с охранником «Ельцин Центра», пририсовавшего глаза картине за 75 миллионов

Варламов считает, что мужчину, пририсовавшего глаза картине жалко, но это не отменяет того, что он совершил преступление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Варламов высказался о ситуации с охранником «Ельцин Центра», пририсовавшем картине ученицы Малевича за 75 миллионов глаза. Блогер в своем YouTube-шоу «Чё происходит» сначала высмеял мужчину, но затем встал на его защиту, узнав о его судьбе.

- «Ельцин Центр» на самом деле, друзья, сам виноват, - говорит Илья Варламов. - Всего-то надо было охраннику в первый же день выдать сканворды. А то он пришел на работу, взял ручку, уже рука чешется. И не знал, бедный, чем себя занять. Пришлось вносить свою лепту в русский супрематизм. А лежали бы у него на столе сканвордики, возможно, картина бы осталась цела и невредима.

Позже блогер узнал, что тем самым охранником оказался 63-летний Александр Васильев - ветеран первой войны в Чечне. Он прошел через тяжелые бои и был серьезно ранен.

Александр Васильев - ветеран первой войны в Чечне Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Достаточно тяжелая история, - говорит Илья Варламов. - Если человек в галерее видит что висят картины и думает, что это детские рисунки и их надо как-то поправить, явно у него что-то с головой. Ему надо оказывать помощь, а его почему-то, не проверяя, берут работать охранником. В этой ситуации хотелось бы какой-то проверки ЧОПа, который не проверяет людей и абы кого берет на работу на должность охранника.

Он отметил, что, не смотря на то, что человека жалко, оправданий его поступка он не видит. По мнению Варламова, порча картины - это при любых обстоятельствах преступление.

Напомним, противоположного мнения придерживается известный уральский адвокат Алексей Бушмаков. Ранее он рассказал «КП-Екатеринбург» ,что не видит в этом деле вандализма. Он будет защищать Александра Васильева.

Фото: The Art Newspaper Russia

Глаза на картине ученицы Малевича заметили 7 декабря 2021 года две посетительницы выставки. После этого полотно отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Охранника, испортившего картину в свой первый рабочий день, вычислили по записям видеокамер в галерее. Мы поговорили с Александром Васильевым, нарисовавшему глаза фигурам на полотне. Он не отрицает, того, что это действительно был он, но говорит, что вовсе не знал о том, какую ценность имеет это полотно. Александр думал, что находится на выставке детских рисунков, да и гулявшие по галерее дети запутали.

- Это дети маленькие - мальчики и девочки - попросили. Будто бы это их рисунки, - вздыхает Александр.

Супруга охранника уверена, что инцидент с картиной произошел из-за травмы головы у Александра, перенесенной в годы службы.

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