«Кричит и плачет во сне»: Екатеринбурженка пожаловалась на синяки, которые получила ее дочь в детском саду

По словам мамы, ее дочка стала плакать по ночам. Фото: предоставила Александра Лощановская.

Жительница Екатеринбурга Александра Лощановская рассказала, что ее дочь вернулась с частного детского садика с увечьями. Свою полуторагодовалую малышку Александра в конце января 2022 отдала в мини-садик «Звездочка», который находится по адресу Многостаночников № 16. Сначала, 25-летняя Александра и ее муж не хотели отдавать дочку в садик. К тому же, своими хорошими впечатлениями о мини-садике поделилась подруга, у которой в «Звездочку» ходит сын. Да и сама Александра хотела вернуться на работу в магазин.

- В январе отвела первый раз свою дочь на несколько часов, чтобы она привыкла к обстановке. На второй день, после обеда у дочки началась рвота. Нас увезли на скорой в больницу. Предположили, что у дочки кишечная инфекция, - говорит Александра.

Детский сад «Звездочка» дочь Александры посещала с конца января. Фото: предоставила Александра Лощановская.

По словам мамы, девочки тогда они провели на больничном около трех недель. К тому же, в мини-садике «Звездочка», который располагается в обычной квартире, помимо детей в возрасте от года до шести лет есть собака и кошка. После выздоровления, 8 февраля Александра вновь отвела дочку в садик. Несколько дней девочка вела себя спокойно. А накануне, 10 февраля у девочки случилась истерика, когда мама оставила ее в группе.

- Я привела дочь в садик, сижу с ней в раздевалке, а у нее истерика случилась. У дочки слезы ручьем. Она кричала. Воспитатель говорит, что это она так привыкает просто к обстановке. Она мне говорит, чтобы я побыстрее уходила. Я в этот момент даже не подумала ничего плохого. Потом днем встревожилась, позвонила воспитательнице, она сказала, что все хорошо, - продолжает Александра.

К тому же, в мини-садике «Звездочка», который располагается в обычной квартире, помимо детей есть собака и кошка. Об этом молодую маму никто не предупреждал. Александра заметила неглубокие ранки от когтей на пальцах своего ребенка. В этот же день, 10 февраля, когда Саша забрала дочку из садика и привела домой, она ужаснулась. У ее ребенка на ягодице был след от удара ладонью. Девочка была в подавленном состоянии (фотографии с синяками есть в распоряжении редакции. Не опубликованы по этичным соображениям - прим.ред.).

- Я увидела, что мою дочь били. Это был какой-то ужас. Я стала писать воспитателю, но она не отвечала. Муж пришел с работы, тоже увидел эту «пятерню». Трубки в садике никто не брал. Потом, смотрю, а сообщение прочитано, - утверждает мама девочки.

Александре написали нянечки, которые работали в садике. Фото: скриншот.

Родители все же смогли добиться ответа от воспитательницы Галины Долговой. По словам Александры, как им пояснили, ребенок причинил травму себе самостоятельно, натер ягодицу памперсом. Да и никаких следов от ударов воспитатели во время гигиенических процедур не видели.

- Вы себе не можете представить, она такую ерунду начала нести. Воспитатель разговаривала с моим мужем. Утверждала, что дочка возможно просто упала. Затем, она говорит, что у нас сней конфликт. Намекает, чтобы ребенка больше сюда не приводили. Часть суммы за детский сад которую мы заплатили она нам перевела. Мы платили 9 000. Всего дочка 5 дней там была. Нам вернули 6 500, - рассказала Александра.

Александре этот мини-садик посоветовала подруга, у которой сын посещает его. Фото: предоставила Александра Лощановская.

После того, как Саша рассказала историю про свою дочь на просторах интернета, к ней обратились бывшие сотрудницы садика. Они подтверждают, что не смогли сработаться с начальницей. А ее методы воспитания несколько их пугают.

- Самое главное, что после этого дня моя дочь плакала. Она с тех пор кричит и плачет во сне. Я каждую ночь ее успокаиваю, не отхожу от нее. Я не знаю, что моя дочка пережила, но у нее психика нарушена. Днем вроде спит спокойно. Одна из нянь писала мне, что в тихий час детей, которые не хотят спать связывают пеленками. Еще мне писали, что детям запихивали еду в рот, когда они отказывались есть, - говорит Саша.

О суровых методах воспитания также рассказали другие сотрудницы. Фото: скриншот.

По словам Александры, она не фиксировала побои и не писала заявление в полицию. Как она уточнила, несколько лет назад Галина Долгова уже оказывалась в центре внимания СМИ. Тогда, несколько мамочке пожаловались на суровое воспитание.

На момент публикации получить ответ от воспитателя мини-садика «Звездочка» Галины Долговой получить не удалось. Ее телефон выключен.

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