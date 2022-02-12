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Общество12 февраля 2022 13:30

«Скормим их сурикатам и рыбам»: в зоопарке предложили екатеринбуржам назвать тараканов именами бывших

Екатеринбургский зоопарк запустил необычную акцию ко Дню святого Валентина
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Посмотреть как питомцы едят тараканов можно будет онлайн

Посмотреть как питомцы едят тараканов можно будет онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля, придумали необычную акцию под названием «День пожирателей бывших».

- Эта милейшая семья сурикат хочет съесть... твоего бывшего! - подписано фото в Instagram зоопарка.

Для того чтобы принять участие в акции горожанам нужно дать имя бывшего возлюбленного или возлюбленной…таракану! Также необходимо объяснить причину, зачем вам понадобилось скормить прусака с именем экс-партнера животным. В праздничный день 14 февраля, ровно в 14:00 сотрудники зоопарка скормят тараканов рыбкам и сурикатам.

Фото: скриншот instagram.com/ekazoo.ru

Фото: скриншот instagram.com/ekazoo.ru

- «Ваш» таракан может попасть в цепкие лапы нашей семье сурикат или отправится на скорм рыбам. Прекрасная возможность улучшить своё настроение и принять участие в кормлении животных зоопарка. Кормовые тараканы являются обычным рационом для этих животных, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке признались, что идею подсмотрели у заокеанских коллег, техасского зоопарка «Эль Пасо». В Екатеринбурге подобная акция пройдет впервые.

Как тараканами кормят сурикатов и рыб можно будет посмотреть онлайн в Instagram зоопарка в 14:00 14 февраля или лично в зоопарке.

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