В Академическом прошла массовая гонка «Лыжня России - 2022»: показываем, как это было

Мэр дал старт «Лыжне России» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом утром в субботу, 12 февраля, было много взрослых и детей на лыжах. Здесь в Преображенском парке прошла массовая гонка «Лыжня России - 2022». В соревнованиях принял участие и глава города Алексей Орлов.

- Впечатления от мероприятия великолепные. Сегодня очень хорошая погода. Накануне выпало более полумесячной нормы осадков, поэтому лыжня очень мягкая. Самое главное - здесь собралось много любителей зимних видов спорта, - сказал мэр.

Погода выдалась хорошей для лыжной гонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к гонке выглядит так Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города отметил, что символично, что главная гонка города прошла именно здесь - в Преображенском парке, ведь с этого года Академический заработал как полноценная восьмая административная единица.

- Здесь живут молодые, креативные, исповедующие здоровый образ жизни и любящие спорт люди, - добавил Алексей Орлов.

Сначала селфи с мэром - потом старт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети не могли дождаться старта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все родители готовы ради тяги ребенка к соревнованиям встать на лыжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадки «Лыжни России» помимо Академического открыты еще в шести районах Екатеринбурга. Так, в Октябрьском районе можно покататься на лыжах в ЦПКиО имени Маяковского, в Орджоникидзевском - на стадионе «Калининец» и «Детском стадионе» на Бакинских Комиссаров, в Чкаловском - на лыжной базе спортивной школы «Родонит».

Лисицам тоже нужно заниматься спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гонка прошла, но площадки продолжат работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, площадки действуют на лыжной базе в Верх-Исетском районе, на Шарташе в Кировском районе и в Детско-юношеской спортшколе № 2 в Ленинском районе.

Все они оборудованы пунктами обогрева и теплыми раздевалками, на некоторых можно взять напрокат лыжи. Для участия в мероприятии необходима регистрация на сайте Центра по организации физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области.