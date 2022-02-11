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Общество11 февраля 2022 16:05

В Свердловской области из-за пандемии выдачу прав и регистрацию транспорта сделали по предварительной записи

Новые правила будут действовать до конца февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во время приемов нужно будет соблюдать все меры безопасности

Во время приемов нужно будет соблюдать все меры безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции сотрудники ГИБДД будут принимать граждан только по предварительной записи, предполагается, что такая мера поможет избежать массового скопления людей и лишних социальных контактов. Планируется, что инспекция будет работать так как минимум до конца февраля.

- Это касается работы по предоставлению гражданам государственных услуг по линии Госавтоинспекции - выдаче и замене водительских удостоверений, регистрации транспорта, а также приема экзаменов на получение водительских удостоверений, в том числе экзаменов после окончания срока лишения права управления, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Планируется, что инспекция будет работать так как минимум до конца февраля

Планируется, что инспекция будет работать так как минимум до конца февраля

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Госавтоинспекции напомнили, что во время приемов нужно будет соблюдать все меры безопасности: держать социальную дистанцию и находиться в подразделении только в маске. При этом сами сотрудники также должны носить СИЗ.

При этом ранее стало известно, что школьников Свердловской области выведут с дистанционного обучения уже с 17 февраля. За парты смогут вернуться учащиеся 1-8 классов, при этом старшее звено на удаленку не отправляли из-за очной подготовки к выпускным экзаменам. А Евгений Куйвашев заметил, что региону удалось выйти на плато по заболеваемости.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ