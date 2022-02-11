Уже известен гороскоп с 14 по 20 февраля 2022 года. Кому-то он пророчит сексуальную энергию, а кому-то головную боль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кому пророчат звезды скандалы и головную боль, а кому прилив сил и раскрытие сексуальной энергии? «КП-Екатеринбург» публикует точный астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года.

ОВЕН

Ваша личность и ваш талант с 14 по 20 февраля 2022 года раскроется во всей красе. Вы можете почувствовать прилив сил и энергии. Но опасайтесь переменчивости, везти может не всегда, особенно-то с вашей переменчивой натурой. Успевайте все сделать, пока есть настрой.

ТЕЛЕЦ

Тельцы с 14 по 20 февраля 2022 года могут пуститься во все тяжкие. Страсти могут кипеть, как на работе, так и в личной жизни. Только будьте осторожны, старайтесь себя контролировать, ведь ваш партнер может приревновать или даже закатить скандал.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете настроены радикально с 14 по 20 февраля 2022 года. Близнецы могут почувствовать резкое желание что-то поменять в своей жизни: работу, окружение или даже место проживания. Но не спешите принимать решения, обдумайте не один раз и только потом ныряйте в водоворот жизни с головой.

Близнецы, обдумайте решения, а потом ныряйте в водоворот жизни с головой Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАК

У вас с 14 по 20 февраля 2022 года дела пойдут в гору. В начале недели Раки могут почувствовать прилив сил, энергии и желания делать больше и лучше. Не упустите этот момент, работайте, пока есть настрой, и ваши старания обязательно окупятся в будущем.

ЛЕВ

Энергичные Львы с 14 по 20 февраля 2022 года могут почувствовать еще больший прилив сил. На этой неделе вы будете в центре внимания. Дела пойдут в гору, настрой будет рабочий. На этой неделе вы также можете получить вакантное предложение, например, о повышении или смене работы с еще большей зарплатой.

ДЕВА

Начало недели погрузит Дев в раздумья. Вы будете задаваться вопросами: «что не так?», «что мне изменить?». Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям, ведь они могут натолкнуть вас на важные мысли. Избегайте на следующей неделе неясных разговоров и сообщений от незнакомых людей.

ВЕСЫ

Вы с 14 по 20 февраля 2022 года будете находиться в центре внимания. Ваше окружение будет постоянно что-то от вас требовать и просить помощи. Прежде чем соглашаться, обдумайте, есть ли у вас на это силы и время.

Весы, ваше окружение будет постоянно что-то от вас требовать и просить помощи, не соглашайтесь сразу, обдумайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОРПОН

Скорпионы, пора раскрепощать свою сексуальную энергию, и период с 14 по 20 февраля 2022 года будет способствовать этому. Не бойтесь быть страстными, и ваш партнер это оценит. Одиноким Скорпионам также не помешает раскрыть свою сексуальность. Сходите на курсы или почитайте литературу, эти знания вам пригодятся.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели вы можете почувствовать, что ваши дела продвигаются медленно. Но не спешите расстраиваться! Не стоит торопить события, все идет своим чередом. Ваши даже маленькие шаги все равно принесут результат. Главное, не унывать и не грустить. Также этот период может стать поиском хобби и увлечений.

КОЗЕРОГ

Вам, Козероги, с 14 по 20 февраля 2022 года стоит немного притормозить свои дела на работе, особенно тем, кто родился с 10 января. Возьмите небольшую паузу, поживите эту неделю без стрессов, постоянных дел и загруженности. Силы вам еще пригодятся перед новыми свершениями.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье с 14 по 20 февраля 2022 года. Вы можете почувствовать общую слабость, головную боль, и даже мышечные боли. Не затягивайте с лечением и, если вдруг почувствуете симптомы заболевания, сразу обращайтесь к врачу.

РЫБЫ

С 14 по 20 февраля 2022 года у Рыб могут родиться в голове идеи, как можно разбогатеть или жить лучше. Записывайте все, что придет вам в голову, одна из этих идей точно окажется верной, и вы сможете даже получить за кругленькую сумму денег.