Сначала любил, а потом сел на шею: как муж-альфонс «нагрузил» уральского психолога кредитами и продал ее машины

С первого раза узаконить отношения не удалось – в ЗАГС пара ходила трижды. Фото: предоставила Светлана Тимошенко.

Жительница Березовского Светлана Тимошенко недавно получила свидетельство о смене фамилии. Ее прежняя – Кочеткова, напоминает ей о крайне неудачном браке с бывшим мужем Андреем. Меньше, чем за год супружеской жизни Светлана Тимошенко осознала, что ее бывший муж – злостный неплательщик алиментов, аферист и сочинитель небылиц. Время супружеской жизни Светлана вспоминает с ужасом.

Муж (теперь уже бывший) набрал кредитов на полмиллиона рублей на имя Светланы, продал семейные автомобили перекупщикам и пропал. Когда-то Андрей Кочетков подкупил Светлану искренней, как ей тогда казалось, заботой и вниманием. Позже женщина пожалела, что доверилась этому человеку, но пути назад больше нет.

Своей историей Светлана поделилась с «КП-Екатеринбург». Она надеется, что на Андрея обратят внимание сотрудники правоохранительных органов.

ПОЖЕНИЛИСЬ С ТРЕТЬЕГО РАЗА

Это не первый брак Светланы. Со своим прежним мужем жительница Березовского прожила 5 лет, у них есть общий 10-летний ребенок. А на момент знакомства с Андреем Кочетковым Светлана была в разводе четыре года. Тогда, в декабре 2019 она сидела на сайтах знакомств, где и познакомилась с Андреем. Света и Андрей решили встречаться, а вскоре решили съехаться.

- Поначалу он прощупывал почву, что мне надо ощущение семейного тепла, заботы. Где-то в новый год мы уже жили вместе. Андрей помогал мне, занимался домашними делами. Забирал моего ребенка с секций, заботился обо мне. Менял резину на моем автомобиле. Буквально через месяц, под новый год Андрей подарил мне кольцо, сделал предложение. Андрей мне как-то сказал, что если тебе будут писать какие-то девочки про меня, то не обращай внимание. Я не придавала этим словам какое-то особо сильное значение. Я тогда думала о свадьбе, - вспоминает Светлана.

Отец Светланы еще до ее замужества купил ей Hyundai Solaris. Фото: предоставила Светлана Тимошенко.

С первого раза узаконить отношения не удалось – в ЗАГС пара ходила трижды. В первый раз, дата торжества не понравилась свекрови Светланы, второй раз перед дворцом бракосочетания будущие супруги сильно поссорились. В третий раз они подали заявление успешно. В этот момент невеста уже была в положении.

- В конце апреля, где-то за месяц до свадьбы мы с Андреем поругались. Он уехал к себе на родину в Пермский край без предупреждения. Меня это напрягло. Потом он вернулся, стал уговаривать продолжить отношения и вел себя деликатнее. По-прежнему заботился. К врачам ездил со мной, после работы уставший выполнял любые просьбы, - рассказывает Светлана.

На тот момент Андрей работал кладовщиком. Сама Светлана по образованию психолог, до декрета работала менеджером культурно-массового досуга. По словам женщины, ее доход в месяц был 30 000 рублей. А ее возлюбленный получал разные суммы от 15 до 25 тысяч рублей. На свадьбу, которая состоялась 3 июля 2020 года Света и Андрей взяли кредит в банке.

- Этот кредит мы вместе погасили. Поженились, в первое время все было нормально. Жили в трехкомнатной квартире моих родителей. Взамен я для мамы и папы взяла другое жилье в ипотеку. Потом, Андрей начал хворать, чаще стал брать больничные. В какой-то момент решил, что хочет поработать таксистом. Но ему нужны были деньги на автомобиль. Мы решили купить ему «десятку» за 96 000. А я как раз получила декретные в сентябре. На них и купили, - говорит Света.

СЕЛ НА ШЕЮ

Отец Светланы еще до ее замужества купил ей Hyundai Solaris. Затем, как утверждает женщина, ее муж просто сел ей и ее родне на шею. Со стороны семьи мужа никакой помощи молодой семье не поступало. Да, и как утверждает Света, новорожденный внук не интересовал маму Андрея. А сам муж как-то подзабыл про свои алименты от первого брака.

- Первый кредит был взят на мое имя. Его долг по алиментам покрыли за счет займа. В декабре 2020 года исчезла «десятка», которую мы купили на мои декретные. Андрей начал меня убеждать, автомобиль не новый, поэтому пришлось его отдать в автосервис. Через месяц, пропадает машина купленная папой до знакомства с Андреем Hyundai Solaris, - говорит Светлана.

Андрей убеждал жену, что автомобили он выкупит, но чуть позже. Фото: предоставила Светлана Тимошенко.

По словам женщины, Андрей начал ее убеждать, что с машинами все хорошо, их скоро он привезет их обратно. Но этого так и не произошло.

В феврале Андрей убедил Светлану, что ему надо поехать в Екатеринбург на похороны дочери его друга, которая скончалась от коронавируса. Оказалось, что все это – выдумка, никакого друга, и, тем более, умершей дочери просто не было.

- Я собрала его вещи, сказала, что мы расходимся. Он говорил, что причинит себе вред. Потом, он звонил якобы из больницы Екатеринбурга, говорил, что его откачали. А у меня на руках двухмесячный ребенок. Поэтому мне некогда было ездить к нему и проверять, действительно ли он на лечении, - утверждает Светлана.

В РОЗЫСКЕ

О том, что у суженного есть условный срок и необходимость отрабатывать часы, Светлана знала. По ее словам, Андрей получил ее за то, что он снял со счета своей гражданской жены деньги и перевел себе.

- Мне позвонили из уголовной инспекции. Андрея объявили в розыск, он должен был отмечаться. Но он пропал, а я не знала, где он находится. В тот момент я познакомилась с его первой супругой, которой он перестал платить алименты на ребенка. Мы стали общаться, оказалось, что и меня, и ее он просто очаровал, делал одинаковые комплименты, - говорит Светлана.

О том, что у суженного есть условный срок и необходимость отрабатывать часы, Светлана знала. Фото: предоставила Светлана Тимошенко.

К тому моменту женщина окончательно решила расстаться. В феврале 2021 года Андрей съехал, а в начале сентября Светлана получила свидетельство о разводе.

В мае 2021 года Андрей объявился. Женщина говорит, что ей было противно находиться в одной квартире с ним, уже было принято решение разойтись. К тому же, потом Андрея закрыли на двадцать суток за то, что он не отмечался у правоохранителей. Тогда же Светлана обратилась в полицию по поводу автомобилей.

- В полиции пробили автомобили. Как выяснилось, они проданы. Андрей подделал договоры купли-продажи якобы от моего лица. Он продал их перекупам. А полученные деньги куда-то дел. Как сам Андрей мне сказал, что деньги он тратил на семейные нужды. Но я специально распечатала все банковские выписки, чтобы доказать, что я ничего не получала. Было 2 экспертизы почерка, но на них я сразу сказала, что этот договор писал Андрей, а не я. С 26 мая по сентябрь 2021 года полицейские еще что-то делали. Они звонили мне, задавали те же самые вопросы, на которые я им ранее отвечала, а сейчас тишина, лишь отписки, - возмущается Светлана.

Потом, как утверждает женщина, полицейские ей рассказали, что проводится проверка. Но связывались с ней лишь участковые. Сама Светлана даже не в курсе, кто из следователей ведет дело по незаконной продаже автомобилей. Сейчас она в декрете, но с нее требуют погасить долги по кредитам. Но такой суммы, которая накопилась вместе с процентами и перевалила за 600 тысяч рублей, у нее нет.

- Его бывшая жена Рания тоже пострадала. Выплачивала все его долги. Мне предлагали подать на банкротство. Я не могу, так как у меня ипотека и садовый участок. У меня тогда отберут недвижимость, - говорит Света.

- Еще мне звонили из полиции Екатеринбурга. Полицейские рассказали, что он также развел еще одну какую-то девочку и продал ее машину перекупщикам, - вздыхает Светлана.

Теперь пострадавшая женщина ищет пути, чтобы доказать неправомерность сделки с автомобилями, также ей нужно взыскать алименты с Андрея. В полиции Березовского обещали прокомментировать ситуацию позже.

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