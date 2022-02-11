Телефонные мошенники отомстили жителю Нижнего Тагила, «заминировав» от его имени два торговых центра

Мошенники от лица бдительного гражданина "заминировали" торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники умеют не только «разводить» людей на большие суммы, но и мстить тем, кто не соглашается отдать им деньги. Вопиющий случай шантажа с последствиями произошел 31 января 2022 года в Нижнем Тагиле, где бдительный мужчина стал жертвой злодеев, подставивших его. Если бы не кропотливая работа сотрудников полиции и УФБС, дело для жертвы могло бы кончиться плохо.

По данным источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, 31 января в Бюро регистрации несчастных случаев с неизвестного номера позвонил мужчина, представившись «Лобуниным» (фамилия изменена), и сообщил, что он находится в доме №45 по улице Газетной в Нижнем Тагиле. Также он сказал, что у него в руках находится граната, которую он намерен взорвать.

Мужчину по имени Лобунин быстро вычислили сотрудники УФСБ, после чего направили по адресу регистрации 26-летнего мужчины в один из домов по улице Новострой, а также в квартиру в доме по улице Газетной наряды полиции.

После беседы и проверки информации (она оказалась правдивой), стражи порядка выяснили, что Лобунину в тот день позвонил телефонный мошенник, и, представившись оператором «Альфа-банка», попросил сообщить данные банковской карты.

Мужчина это делать отказался, после чего мошенник пообещал ему отомстить. Он сказал, что подменит телефонный номер, и с номера Лобунина будет звонить и «минировать» крупные объекты в Нижнем Тагиле.

Так мошенник и поступил: кроме звонка с сообщением о гранате он «заминировал» два торговых центра – «Александровский пассаж», откуда 31 января эвакуировали 80 человек, а также ТЦ «Квадрат», откуда эвакуировали 150 человек.

- Меня зовут Леша Лобунин и ваш Торговый центр заминирован, - именно такое сообщение пришло в оба торговых центра.

10 февраля, по данным источника «КП-Екатеринбург», полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по части 2 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».