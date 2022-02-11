Семь крупных торговых сетей договорились снизить цены на продукты на Урале

Величина наценки на продукты «социальной корзины» будет составлять от 0% до 10% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал переговоры с торговыми сетями о снижении наценки на товары и поддержке региональных производителей. Ему удалось договориться с «Пятерочкой», «Магнитом», «Верным», «Монеткой», «Кировским», «Окей» и METRO Cash&Carry. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте информационной политики региона.

- Количество позиций, входящих в «социальную корзину», в этих торговых сетях колеблется от 10 до 25 позиций. Величина наценки на продукты «социальной корзины» составляет от 0% до 10%, - объяснили там.

При этом в некоторых магазинах наценка на социально значимые товары будет иметь отрицательное значение. Помимо этого, губернатор договорился с семью крупными торговыми сетями о том, что они не допустят резкий рост цен, превышающий показатели уровня естественной инфляции. Это касается продуктов из «социальной корзины».

Доля товаров свердловских производителей в магазинах области по некоторым категориям достигла уже 90%. Например, уральское молоко с коротким сроком годности занимает от 85% до 90% витрин, хлеб - от 80% до 90%, куриные яйца – от 60% до 80%, а мясо птицы – от 43% до 55%.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» тестировала дискаунтеры в уральской столице. В этих магазинах низкие цены, которые зачастую в полтора-два, а то и три раза ниже, чем в любом сетевом магазине. Корреспонденты отправились в два дискаунтера, чтобы посмотреть на ценники, ассортимент и качество товара – «Светофор» и «Доброцен». Они выяснили, что низкие цены могут быть опасными.