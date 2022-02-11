CloudTips от Тинькофф Кассы и CloudPayments запустил партнерскую программу

Фото предоставлено пресс-службой Тинькофф

Сервис онлайн-чаевых CloudTips от Тинькофф Кассы и CloudPayments запустил масштабную партнерскую программу, с помощью которой агенты могут получать пассивный доход за подключение заведений к сервису.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ АГЕНТОМ

Присоединиться к программе и стать агентами могут деловые партнеры и агрегаторы ресторанов, салонов красоты, цветочных салонов, АЗС и СТО, а также блогеры, эксперты, менторы и любой человек, который может привлечь новых партнеров к сервису электронных чаевых CloudTips. Для того, чтобы стать агентом и получать пассивный доход необязательно самому использовать сервис.

CloudTips особенно актуален для HoReCa, beauty-индустрии, сервисов доставки, такси, АЗС и других видов бизнеса в сфере услуг. Участие в партнерской программе может быть также интересно региональным агентам, где рынок онлайн-чаевых пока не получил широкого развития. Для самих заведений CloudTips полностью бесплатен.

КАК ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Пассивный доход участников партнерской программы зависит от количества подключенных заведений и их оборота онлайн-чаевых — агенты получают процент от него.

Обычно это вознаграждение в размере до 1% от оборота по чаевым за каждое подключенное заведение. Величина процента вознаграждения будет зависеть от вовлеченности агента и его портфеля, а также нужного уровня поддержки со стороны менеджера CloudTips — чем самостоятельнее агент, тем выше уровень его дохода.

При подключении сетей, которые включают более 10 заведений одного бренда, агентам предлагается фиксированное вознаграждение — для этого необходимо подключить не менее 40% всех заведений сети за три месяца, и не менее 70% — за шесть. Сумма фиксированного дохода определяется индивидуально, размер зависит от самой сети — ее оборота, количества точек.

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы:

«Все сервисы и продукты Тинькофф Кассы ориентированы на то, чтобы помогать бизнесу и предпринимателям оптимизировать свою деятельность, и как следствие — зарабатывать больше, быстрее и проще. Партнерская программа CloudTips — еще одно, наше совместное с CloudPayments решение, которое дает такую возможность любому желающему.

Рынок онлайн-платежей сейчас стремительно растет, и онлайн-чаевые становятся все более актуальным продуктом для бизнеса по всей стране. Мы убеждены, что партнерская программа CloudTips позволит нашим клиентам и партнерам в Москве и регионах страны развиваться в самых разных сферах бизнеса, расширять сеть своих деловых контактов и, конечно, увеличивать доход простым и удобным способом».

Дмитрий Спиридонов, сооснователь, генеральный директор CloudPayments, советник заместителя председателя правления Тинькофф:

«Партнерская программа — это отличная возможность дополнительного заработка для людей, которые долгое время работают с разными отраслями бизнеса и имеют большое количество деловых контактов. К тому же это может стать хорошим толчком для развития культуры онлайн-чаевых в России: иногда сами пользователи, которыми агенты и являются, лучше понимают, в каких сферах онлайн-чаевые придутся кстати. Кроме того, это еще и отличная возможность для масштабирования нашего сервиса. Мы уверены, что такое взаимовыгодное сотрудничество принесет пользу как компании, так и агентам».

Сервису CloudTips уже доверяют более 1000 компаний, в том числе крупные федеральные сети: «Додо пицца», Gett, Lamoda, Sunlight, Dostavista, DPD, igooods, сети ресторанов Novikov Group, Ginza Project, Gourmet Alliance и др.

Подробнее познакомиться с условиями партнерской программы, оставить заявку на участие можно на официальном сайте CloudTips.

О Тинькофф Кассе

Тинькофф Касса — сервис онлайн и оффлайн-платежей для юридических лиц, который работает по принципу одного окна: с его помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

Платежная платформа была запущена в феврале 2021 года и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей. Решениями Тинькофф Кассы может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф.

Тинькофф входит в Топ-25 крупнейших европейских и Топ-5 российских онлайн-эквайеров по версии исследования Nilson Report. Сегодня более 200 000 клиентов пользуются интернет-эквайрингом от Тинькофф. Среди партнеров — крупные российские и международные компании.

О CloudPayments

CloudPayments — это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 15 000 партнерами (клиентами).

CloudPayments — часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.