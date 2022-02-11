На Среднем Урале за сутки COVID-19 подтвердился у 5 796 человек

Нагрузка на систему здравоохранения остается огромной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 5 796 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 071 приходится на жителей столицы Среднего Урала.

Также новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Кушве, Верхнем и Нижнем Тагиле, Волчанске, Ревде, Первоуральске, Новой Ляле, Полевском и других населенных пунктах.

Общее число заболевших граждан в Свердловской области с начала пандемии составляет 274 313, из которых 200 065 справились с заболеванием. За сутки из больниц выписали 876 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 481 пациента как тяжелое, 270 из них размещены в палатах реанимации, 178 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались 10 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 117 человек.