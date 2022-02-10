В Екатеринбурге начали возводить памятник жертвам Холокоста

Памятник расположится на площади Спасения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 10 февраля состоялась церемония закладки первого камня монумента в память о жертвах Холокоста. Он будет располагаться на площади Спасения у городской синагоги, по адресу Куйбышева, 38а.

Будущие монумент и площадь – символы стойкости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор и главный раввин Екатеринбурга и области Зелиг Ашкенази.

- Здесь, на этом месте будет возведен мемориал скорби и благодарности. События Второй мировой войны убедительно показали, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другой. Сегодня, весь мир стоит перед опасностью возрождения нацистской идеологии расовой и религиозной нетерпимостью. Наш святой долг – сберечь исторический долг и правду о событиях Второй мировой войны, - сказал губернатор области Евгений Куйвашев.

В монумент был заложен десяток камней, которые были привезены из бывших концлагерей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В монумент был заложен десяток камней, которые были привезены из мест массовой гибели еврейского народа. Таковыми стали: бывшие концлагеря Освенцим, Треблинка, Собибор, Майданек, Бухенвальд, Дахау, урочище Бабий Яр, Румбульском лесу (Латвия), Яме (Беларусь) и Змиёвской балке (Россия).

- Задача современного человечества чтобы подобное не могло повториться даже в мыслях. Будущие монумент и площадь – символы стойкости, сплоченности, надежды, а также запечатленная в бетоне скорбь по невинно погибшим, - отметил мэр города Алексей Орлов.