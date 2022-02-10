Из-за трех дебоширов в Екатеринбурге не смог взлететь самолет, направлявшийся в Благовещенск

Хулиганы были пьяны, матерились и отказывались пристегнуться перед взлетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запланированный вылет самолета в Благовещенск не состоялся из-за трех пассажиров, которые дебоширили на борту - матерились и отказывались выполнять требования бортпроводников. В тот момент, когда воздушное судно уже стало выходить на взлетную полосу, экипаж решил все-таки вернуть судно на стоянку в аэропорту «Кольцово» и вызвать полицию.

- Прибывшими полицейскими установлено, что трое пассажиров находятся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, - уточняют в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. - Кроме того, едва взойдя на борт, нарушители стали выражаться нецензурно. К тому же, один из хулиганов отказывался выполнять требование безопасности и застегнуть ремень кресла. В Благовещенск дебоширы так и не полетели. Их отвели в дежурную часть. Выяснилось, что одному из них 21 год и он житель Тамбовской области. Другому 43 году и он из Московской области. Обоих оштрафовали за «Мелкое хулиганство». Третьему дебоширу 39 лет и он из Удмуртии. Мужчина был настолько пьян, что его оставили в дежурной части, пока не протрезвеет. А затем его и за «Мелкое хулиганство» оштрафовали, и на «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте».