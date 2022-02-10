Как поэт Пастернак уносил хлеб из столовой в Свердловске, чтобы накормить бедных, и едва не погиб на Шарташе

В 1933 Борис Пастернак собирался написать в Свердловске очерк об индустриализации, но передумал и вернулся в Москву раньше времени. Фото: ТАСС

Сегодня, 10 февраля, исполнилось ровно 132 года со дня рождения знаменитого поэта и писателя Бориса Пастернака. Больше всего, особенно за рубежом, он известен как автор романа «Доктор Живаго». Но в его библиографии много и других произведений. Среди них должно было оказаться и одно про Свердловск - о том, как работают местные заводы и колхозы. В 1933-м Свердловский обком партии пригласил поэта в гости с просьбой написать по итогу что-нибудь. Пастернак согласился. Но, к сожалению, творческая поездка для него вышла неудачной.

ЖИЛИ В ЧЕТЫРЕКОМНАТНОМ ДОМИКЕ НА ШАРТАШЕ

Ехать в одиночку на Урал Пастернак отказывался, ведь творческая командировка должна была продлиться около четырех месяцев. Поэтому он попросил, чтобы вместе с ним в Свердловск отправили еще и его жену с детьми. Кроме того с ними поехала няня – дочь известного композитора Феликса Блуменфельда. О той поездке в своих мемуарах писала его супруга Зинаида Николаевна Пастернак.

- Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске, - вспоминала Зинаида Пастернак. – Столовались мы в обкомовской столовой. Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат.

Места были красивые. Да и кормили в местной обкомовской столовой, к которой прикрепили семью знаменитого столичного поэта, отменно. Среди деликатесов Зинаида Пастернак особенно вспоминала черную икру и сладкие горячие пирожные. При этом простые люди, жившие в районе Шарташа, голодали.

- К нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба, - вспоминала Зинаида Пастернак. - Мы уносили из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал крестьянке в окно кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги.

В ПИСЬМАХ ЖАЛОВАЛСЯ ПЕРВОЙ ЖЕНЕ НА ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В районе Шарташа Борис Пастернак с родными прожил полтора месяца. При этом сам поэт был в угнетенном настроении. Из-за того, что вокруг люди голодали, он и сам практически перестал есть. Кроме того, первое время, как приехал, он регулярно отправлялся смотреть на заводы и колхозы, но потом и этим заниматься перестал. На свое состояние поэт в письмах жаловался первой жене – Евгении Владимировне.

Стол, за которым в Переделкино Борис Пастернак написал роман «Доктор Живаго». Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

- Тут отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками, - писал Пастернак. - В теченье этого месяца я ничего решительно не видел специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал.

А впечатления от вида голодающих на Шарташе он описывал в письмах так:

- Это такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел.

В БУРЮ ПЕРЕПЛЫВАЛ ОЗЕРО НА ЛОДКЕ

Мало кто знает, но поездка в Свердловск для Бориса Пастернака тогда едва не закончилась гибелью. Однажды, чтобы развеяться, он с родными сел в лодку и переплыл на другой берег озера Шарташ, чтобы собрать там ягоды и грибы. Сначала погода стояла безветренная, но затем вдруг она стала портиться. На озере появились волны. Борис Пастернак почему-то в тот момент решил, что надо немедленно садиться в лодку и возвращаться домой.

- Я сидела на скамеечке с двумя детьми. На середине озера волны стали перехлестывать через борт, лодку заливало, - вспоминала супруга Зинаида Пастернак. - Нас спасло лишь умение Бориса Леонидовича управлять лодкой, и мы чудом добрались до берега. <…> Каждый мускул у Бориса Леонидовича дрожал, и он сильно побледнел. Все мы были измучены и как бы вернулись с того света.

Памятник Борису Пастернаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После этого «приключения» Борис Пастернак твердо решил уехать из Свердловска назад в Москву. Для этого он притворился, что заболел. Местное руководство предложило подождать еще неделю, пока они не привезут мягкий комфортабельный вагон для высокопоставленного гостя, но Пастернак был согласен ехать и в обычном «жестком», лишь бы поскорее добраться до Москвы. В пути нужно было пробыть четыре дня, а вагона-ресторана в поезде не было. Поэтому свердловское руководство дало семье поэта в дорогу корзину со снедью. Брать ее поэт не хотел, но жена уговорила.

- Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными: Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет, - вспоминала супруга поэта. – Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я с краешка корзины доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной.

Корзину с едой в итоге полностью открыли только в Москве. Продуктов в ней оказалось так много, что их хватило на месяц. Кстати, сам Борис Пастернак после возвращения в столицу заявил в Союзе писателей, что ничего про Свердловскую командировку в итоге писать не будет.

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