Жительница Екатеринбурга устроила массовое ДТП из-за приступа эпилепсии

Девушке стало плохо за рулем Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге утром, 10 февраля на улице Малышева между Генеральской и Гагарина произошло массовое ДТП. Hyundai влетел сначала в заднюю часть одного автомобиля, затем его отбросило на машины, стоящие на перекрестке. Всего в ДТП пострадали пять автомобилей.

Позже выяснилось, что аварию спровоцировала водитель иномарки - ей стало плохо за рулем.

- По предварительной информации у водителя виновной автомашины случился приступ эпилепсии, и произошло столкновение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Отметим, что эпилепсия официально утверждена в качестве противопоказания к управлению транспортом. Однако в Госавтоинспекции отметили, что во время получения прав, у водителя Hyundai не было установлено данное заболевание.

Также в ГИБДД добавили, что в ДТП никто не пострадал.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы и опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». На нем видно, что перед Hyundai сильно помят после столкновения. Рядом с ним на проезжей части лежит человек.

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