В МЧС хотят наградить петербуржца, который спас тонувшего мальчика в центре Екатеринбурга

Фото: предоставлено Евгением Грачевым

Жителя Санкт-Петербурга Евгения Грачева хотят представить к ведомственной награде МЧС России за спасение тонувшего мальчика в центре Екатеринбурга. Все произошло вечером 8 февраля в Историческом сквере уральской столицы, молодой человек вместе со своей семьей прогуливался по улицам города, когда услышал слабый крик.

- Вечером они проходили по центру города, фотографировались на фоне достопримечательностей, не предполагая, что окажутся главными героями спасательной операции. Евгений бросился на звук и обнаружил, что в воде находится мальчик, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Школьник едва не утонул в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Евгений рассказал «КП-Екатеринбуг», что лег на снег и схватил школьника за руку, но на нем был пуховик, который весь пропитался водой и стал очень тяжелым, из-за чего мужчина сам едва не соскользнул в воду. К счастью, в этот момент подоспели другие очевидцы, которые смогли вытянуть Евгения за ноги.

После случившегося мальчика провели в туристический автобус, чтобы согреться, а позже передали бригаде скорой помощи. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области решают, как именно наградить отважного жителя северной столицы.