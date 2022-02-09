«Капитан» и «майор»: в Екатеринбурге двое мужчин делали закладки наркотиков в полицейской форме

Странных молодых людей на улице Сулимова заметили местные жители, они-то и вызвали настоящий наряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали двух закладчиков наркотиков, которые были одеты в форму сотрудников правоохранительных органов. Преступники выходили на дело с погонами капитана и майора. Странных молодых людей на улице Сулимова заметили местные жители, они-то и вызвали настоящий наряд на место происшествия.

- Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 13:50 по местному времени. На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй – в похожую на форму майора, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчинам предстоит ответить за незаконное ношение формы сотрудников МВД и хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам полковника Горелых, молодые люди вели себя неадекватно. Закладчиками оказались жители уральской столицы, которые уже имели проблемы с законом. 33-летний мужчина был судим за причастность к краже, грабежу и мошенничеству, а его 37-летний «коллега» отбывал наказание за сбыт наркотиков, кражу и тяжкое ДТП. Оба злоумышленника официально не работают.

Пакетики с неизвестным веществом, которые были найдены у них в карманах, отправили на экспертизу. Мужчинам предстоит ответить за незаконное ношение формы сотрудников МВД и хранение наркотиков, если исследование подтвердит, что изъятое является запрещенным веществом. Фигурантов дела заключили под стражу.