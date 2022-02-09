Медфракция Екатеринбурга стала самой многочисленной депутатской группой в Гордуме

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В Екатеринбургской городской думе прошло шестое заседание депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга», возглавляет которую Алексей Вихарев. «Медфракция» стала самой многочисленной депутатской группой в гордуме – к ней присоединились еще 6 депутатов.

Поддержали фракцию и высказали желание принять участие в ее работе заместитель председателя гордумы Виктор Тестов, депутаты Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов, Антон Швалев и Анастасия Немец. Они написали заявления. За их включение остальные участники проголосовали единогласно.

- За прошедший год мы проделали большую работу. Главное, смогли наладить диалог с руководством больниц и поликлиник в наших округах. Если изначально к нам относились с недоверием и опаской, то сегодня поняли, что мы действительно хотим помочь, в силах решить некоторые вопросы с покупкой оборудования и необходимых медицинских средств, - рассказал Дмитрий Николаев, депутат гордумы.

Отметим, что ранее Алексею Вихареву при поддержке коллег удалось отменить устаревший пункт положения, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Сейчас парламентарии могут участвовать в работе сразу нескольких объединений. Несмотря на ограничения за почти год работы участие в заседаниях и мероприятиях медфракции приняли 15 депутатов.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Алексей Вихарев поблагодарил новых участников медфракции за неравнодушие к проблемам городской медицины.

- Думаю, что коллеги видели и наблюдали за нашей работой. Но лишним не будет сказать, что каждый из членов медицинской фракции берет шефство над одной-двумя больницами или поликлиникой своего округа, договаривается о взаимодействии с главными врачами, выясняет самые острые проблемы, какое оборудование или помощь требуется учреждению прямо сейчас. Потом, мы вместе определяем приоритеты, источники финансирования и оказываем помощь, - отметил Вихарев.

На заседании были подведены итоги работы медицинской фракции за 2021 год. Медицинским учреждениям Екатеринбурга была оказана помощь на сумму свыше 15 миллионов рублей. В частности, приобретена машина скорой помощи для паллиативного центра и легковой автомобиль для доставки врачей больницы №23 на дом к пациентам. Депутаты передавали «подшефным» больницам оборудование, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, СИЗы и ПЦР-тесты, проводили работы по благоустройству территории, привлекали к работе волонтеров. Помощь больницам продолжится и в 2022 году.

- Вы все видите, что болезнь не утихает, что появляются новые штаммы. Поэтому медфракция была создана своевременно и уверен, что впереди нас ждёт много работы. Важно сейчас привлекать новые силы и ресурсы. Я говорю и о депутатах, которые хорошо знают свои округа и могут помочь больницам на своих территориях. Я говорю и о бизнесе, который может помочь финансово, - рассказал Михаил Вечкензин, депутат Екатеринбургской городской думы.

Летом прошлого года по инициативе медфракции была запущена акция «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой жители могли поставить прививку рядом с домом. В холодное время эта работа продолжилась - «мобильные пункты» переехали в теплые помещения и торговые центры. За время проведения акции при поддержке депутатов прививку от коронавируса поставили свыше 45 тысяч человек, в планах – за год увеличить эту цифру до 100 тысяч.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Отмечу, мы не поддерживали жесткие запретительные меры, не заставляли людей, но создавали комфортные условия для всех желающих, занимались просветительской и информационной работой. Помогли десяткам тысяч людей. Выступили примером для других городов и регионов нашей страны. Пусть немного, но облегчили работу медицинским работникам, - добавил Алексей Вихарев.

В этом году депутаты медфракции продолжат оказывать помощь больницам и проводить вакцинацию населения, в их планах — наладить взаимодействие с депутатами Законодательного собрания и областным правительством. Алексей Вихарев выразил надежду на то, что работа на благо городского здравоохранения будет усилена, в том числе за счет увеличения количества участников медфракции.