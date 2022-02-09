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Происшествия9 февраля 2022 13:00

Прокурор запросил 11,5 лет тюрьмы для рецидивиста, застрелившего водителя автобуса в Екатеринбурге

Злоумышленник хладнокровно убил отца двоих несовершеннолетних детей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Дата оглашения приговора пока неизвестна

Дата оглашения приговора пока неизвестна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокурор запросил 11.5 лет лишения свободы 62-летнему рецидивисту из Курганской области по кличке «Череп». В конце 2020 года он хладнокровно застрелил 44-летнего водителя микроавтобуса «Форд Транзит», от полученного ранения мужчина скончался в больнице на следующий день.

Все произошло поздним вечером 24 декабря на улице Баумана, злоумышленник подошел к автомобилю, достал пистолет и произвел единственный выстрел в голову пострадавшего.

У погибшего остались двое детей. Фото: соцсети

У погибшего остались двое детей. Фото: соцсети

- Причиной совершения преступления послужила личная неприязнь, сформировавшаяся у обвиняемого на почве якобы оскорбительных высказываний пострадавшего в его адрес в среде общих знакомых. Преступление было тщательно спланировано, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как выяснилось на суде, обвиняемого зовут Черепанов Сергей Юрьевич. У него среднее образование, холост, в данный момент не работает. В последний раз был судим в 1997 году за разбой, отсидел 10 лет. Обвиняемый вел себя спокойно и отчетливо отвечал на вопросы судьи.

Примечательно, что мужчина специально приехал из соседнего региона для совершения преступления. Известно, что у погибшего остались два несовершеннолетних ребенка. Дата оглашения приговора пока неизвестна.

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