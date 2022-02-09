В роддоме Первоуральска с пятого этажа выпала молодая мама

По предварительной информации, у женщины множественные переломы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Первоуральска произошло ЧП. Одна из пациенток родильного дома выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает источник портала E1.ru. По его данным, незадолго до трагедии у женщины родился здоровый ребенок.

Перед самой выпиской молодая мать поговорила с супругом по телефону, после чего вышла из палаты и долго не возвращалась. Искать ее начали лишь через 30 минут, когда новорожденный в палате стал громко плакать, а мама к нему не шла. Ее обнаружили под окнами больницы. После этого с множественными травмами молодую маму госпитализировали на вертолете в больницу Екатеринбурга.

В самой больнице Первоуральска отказались комментировать случившееся. В пресс-службе областного Министерства здравоохранения также отказались от комментариев и порекомендовали обратиться в Следственный комитет России. В региональном управлении Следственного комитета России информацию о случившемся также пока не прокомментировали.