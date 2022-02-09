Что? Где? Когда? По-Уральски…

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Контакт-центр «Екатеринбурггаза» работает более 1,5 лет. Чтобы грамотно, корректно и вежливо ответить на обращение абонента, каждый сотрудник проходит интенсивное обучение, а затем стажировку под присмотром более опытных коллег. «Ночью разбуди и я отвечу», - шутят специалисты. Однако, чтобы стать мастером, необходимо также и самому постоянно совершенствовать навыки, повышая уровень знаний. Личная заинтересованность очень важна в такой работе. Такие качества, как самообладание, доброжелательность, желание помогать людям, присущи каждому специалисту. Он стремится отвечать на вопросы в одно обращение клиента. Если обращение требует больше времени для ответа, то перезванивать клиенту не потребуется – специалисты сами свяжутся и сообщат ответ.

«Иногда очень тяжело, много звонков, но душу греет осознание того, что решил вопросы жителей города, проконсультировал, разъяснил. И от этого радостно, что наша работа нужна и приносит пользу людям» - делится ведущий специалист контакт-центра Анастасия Ярмиева.

В контакт-центре вы сможете узнать следующую информацию:

- дата и время технического обслуживания,

- как образовалась задолженность и какими способами ее можно оплатить,

- как заключить/расторгнуть договор,

- как производят начисления за поставку газа и техническое обслуживание,

- как подать заявку на социальную газификацию,

- как оформить заявку на подключение или ремонт газового оборудования,

- как отличить мошенников от специалистов «Екатеринбурггаза»?

Эти и многие другие вопросы вы можете задать специалистам контакт-центра. Если у вас возник вопрос в нерабочее время - пишите в интерактивный чат на сайте, чтобы не забыть. Ответ поступит вам по электронной почте, как только специалисты заступят на рабочую смену.

Каждый месяц в контакт-центр «Екатеринбурггаза» поступает от 7000 до 10000 звонков. Порядка 100 880 входящих звонков принято специалистами за 2021 год. В чат компании поступило 3309 обращений.

А у вас есть вопросы про газ? Тогда звоните – 8912-04-00-004.