23 февраля 2022 года в Екатеринбурге выступит певица Слава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день защитника Отечества в Екатеринбурге планируются широкая программа концертов и спектаклей. Так, в этот день можно провести день со своим защитником на концерте певицы Славы, ледовом шоу или в театре. Рассказываем, куда сходить на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге.

КОНЦЕРТЫ

Концерт Уральского народного хора 6+

Начало: 23 февраля 2022 года в 17:00

Адрес: Уральский центр народного искусства имени Родыгина, проспект Космонавтов, 23

Цена: от 400 рублей

Телефон: +7 (343) 305-82-90

На День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге можно посетить концерт Уральского народного хора «Дорога памяти». Здесь артисты исполнят известные военные песни «Синий платочек», «Катюша», «От героев былых времен» и многие другие. Концерт будет сопровождаться видеорядом из архивных фотографий в период войны.

Концерт группы «Сплин» 16+

Группа "Сплин" выступала в Екатеринбурге в последний раз три года назад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Начало: 23 февраля 2022 в 19:00

Адрес: Теле-клуб, улица Карьерная,16

Цена: от 2500 рублей

Телефон: 8 800 302-03-44

В День защитника Отечества в 2022 году в Теле-клубе выступит рок-группа «Сплин». Коллектив известен такими хитами, как «Орбит без сахара», «Мое сердце», «Романс», «Выхода нет» и многими другими. Отметим, что группа в последний раз выступала в Екатеринбурге три года назад.

На концерте 23 февраля 2022 года зрители услышат не только хиты группы, но и песни из последнего на данный момент альбома «Вира и Майна». Билеты можно приобрести на официальном сайте или на кассе.

Концерт певицы Славы 18+

Начало: 23 февраля 2022 в 19:00

Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1

Цена: от 2500 рублей

Телефон: +7 (343) 290-22-52

«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе», – обещает певица Слава своим фанатам. Если вам и вашему мужчине нравится творчество этой артистки, то можно отметить День защитника Отечества-2022 во Дворце Молодежи на ее концерте. Приобрести билеты можно на кассе или на официальном сайте.

«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе», – обещает певица Слава своим фанатам на концерте 23 февраля 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт Владимира Кузьмина 18+

Начало: 23 февраля 2022 года в 19:00

Адрес: ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2

Цена: от 1500 рублей

Телефон: +7 (343) 371-11-03

На День защитника Отечества-2022 можно послушать песни Владимира Кузьмина, автора хита «Эй, красотка». Если вы допели в своей голове продолжение про хорошую погодку, тогда на 23 февраля 2022 года можно сходить именно сюда.

Рок-музыкант исполнит свои самые известные хиты под гитару. Никакой фонограммы, только живая музыка, которая понравится всем поколениям мужчин.

Владимир Кузьмин - автор хита "Эй, красотка" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

СПЕКТАКЛИ

Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» 0+

Начало: 23 февраля 2022 в 12:00

Адрес: КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

Цена: от 880 рублей

Телефон: +7 (343) 284-44-44

Любители и поклонники фигурного катания могут отправиться на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге в КРК «Уралец». Здесь пройдет ледовое шоу хореографа-постановщика Никиты Михайлова.

В спектакле примут участие действующие спортсмены-фигуристы, акробаты, а также популярные артисты – Александр Устюгов, Мариам Мерабова и Теона Дольникова.

На День защитника Отечества-2022 в КРК «Уралец» пройдет ледовое шоу хореографа-постановщика Никиты Михайлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Романтическая история «Три мушкетера» 14+

Начало: 23 февраля 2022 в 18:00

Адрес: Театр Драмы, Октябрьская площадь, 2

Цена: от 200 рублей

Телефон: +7 (343) 301-31-31

В день защитника Отечества-2022 можно пойти на спектакль «Три мушкетера» в Театре Драмы, сценарий которого лежит в основе легендарного произведения Александра Дюма. В афише обещают показать зрителям историю о благородстве, верности и дружбе в наши дни. Режиссер-постановщик этой истории – Михаил Заец. Билеты можно купить в кассе или на официальном сайте Театра Драмы.

В день защитника Отечества-2022 можно пойти на спектакль «Три мушкетера» в Театре Драмы. Источник: ekb.kassir.ru

Трагикомедия «Хомо Чудикус» 14+

Начало: 23 февраля 2022 в 18:00

Адрес: Театр Драмы, Октябрьская площадь, 2

Цена: 500 рублей

Телефон: +7 (343) 301-31-31

В день защитника Отечества-2022 можно сходить на спектакль «Хомо Чудикус» в Театре Драмы. Здесь зрители увидят монолог русского человека, который рассказывает о том, как он живет, любит и существует в мире. Спектакль вызовет неоднозначные эмоции, ведь история, рассказанная в жанре комедии, передает трагичность судьбы героя. Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина.

Комедия «Яйца до полшестого, рыба после шести» 16+

Начало: 23 февраля 2022 года в 15:30, 19:00

Адрес: Театр ТургеневЪ, проспект Ленина, 49

Цена: 600 рублей

Телефон: +7 (982) 755-22-42

В театре ТургеневЪ можно посмотреть комедию об обворожительной красотке Хэриет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День защитника Отечества в 2022 году можно отправиться на комедию «Яйца о полшестого, рыба после шести». Зрители могут посмеяться над тем, как красотка Хэриет, живущая за счет двоих мужчин, будет выкручиваться из нелепых ситуаций, которые ей подбрасывает судьба. Это сумасшедшая комедия, в основе которой лежит юмор и сюжетные повороты.

Спектакль «Парк советского периода» 16+

Начало: 23 февраля 2022 года в 18:30

Адрес: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47

Цена: от 200 рублей

Телефон: +7 (343) 253-62-19

На День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге будет показан спектакль «Парк советского периода». Сюжет перенесет зрителей в мир персонажей, живущих в Советское время. Организаторы обещают, скрыть нахлынувшие чувства зрителям не удастся.

Кроме того, в спектакле прозвучат известные песни советский композиторов – «Беспечный гражданин» Анатолия Затина, «Дороги к счастью» Исаака Дунаевского и другие.

Трагикомедия «Зеленый палец» 18+

Начало: 23 февраля 2022 года в 19:00

Адрес: Коляда-театр, проспект Ленина, 97

Цена: от 600 рублей

Телефон: +7 (343) 359-80-22

Сходить на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге можно на спектакль «Зеленый палец». Здесь зрители увидят знакомый каждому конфликт отцов и детей. По сюжету, главный герой Семен пригласил свою семью на свое шестидесятилетие в забегаловке «Сделано в СССР». В ходе празднования юбилея между персонажами возникают непонимания взглядов на любовь, мир и взглядов на жизнь. В спектакле покажут скандалы, ссоры, а также примирение и осознание семейных ценностей.

Также программа запланирована в парке имени Маяковского. Точная афиша будет известна позднее.

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