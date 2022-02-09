23 февраля 2022 года в Екатеринбурге выступит певица Слава
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В день защитника Отечества в Екатеринбурге планируются широкая программа концертов и спектаклей. Так, в этот день можно провести день со своим защитником на концерте певицы Славы, ледовом шоу или в театре. Рассказываем, куда сходить на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге.
КОНЦЕРТЫ
Концерт Уральского народного хора 6+
Начало: 23 февраля 2022 года в 17:00
Адрес: Уральский центр народного искусства имени Родыгина, проспект Космонавтов, 23
Цена: от 400 рублей
Телефон: +7 (343) 305-82-90
На День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге можно посетить концерт Уральского народного хора «Дорога памяти». Здесь артисты исполнят известные военные песни «Синий платочек», «Катюша», «От героев былых времен» и многие другие. Концерт будет сопровождаться видеорядом из архивных фотографий в период войны.
Концерт группы «Сплин» 16+
Группа "Сплин" выступала в Екатеринбурге в последний раз три года назад
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Начало: 23 февраля 2022 в 19:00
Адрес: Теле-клуб, улица Карьерная,16
Цена: от 2500 рублей
Телефон: 8 800 302-03-44
В День защитника Отечества в 2022 году в Теле-клубе выступит рок-группа «Сплин». Коллектив известен такими хитами, как «Орбит без сахара», «Мое сердце», «Романс», «Выхода нет» и многими другими. Отметим, что группа в последний раз выступала в Екатеринбурге три года назад.
На концерте 23 февраля 2022 года зрители услышат не только хиты группы, но и песни из последнего на данный момент альбома «Вира и Майна». Билеты можно приобрести на официальном сайте или на кассе.
Концерт певицы Славы 18+
Начало: 23 февраля 2022 в 19:00
Адрес: Дворец Молодежи, проспект Ленина, 1
Цена: от 2500 рублей
Телефон: +7 (343) 290-22-52
«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе», – обещает певица Слава своим фанатам. Если вам и вашему мужчине нравится творчество этой артистки, то можно отметить День защитника Отечества-2022 во Дворце Молодежи на ее концерте. Приобрести билеты можно на кассе или на официальном сайте.
«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе», – обещает певица Слава своим фанатам на концерте 23 февраля 2022 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
Концерт Владимира Кузьмина 18+
Начало: 23 февраля 2022 года в 19:00
Адрес: ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2
Цена: от 1500 рублей
Телефон: +7 (343) 371-11-03
На День защитника Отечества-2022 можно послушать песни Владимира Кузьмина, автора хита «Эй, красотка». Если вы допели в своей голове продолжение про хорошую погодку, тогда на 23 февраля 2022 года можно сходить именно сюда.
Рок-музыкант исполнит свои самые известные хиты под гитару. Никакой фонограммы, только живая музыка, которая понравится всем поколениям мужчин.
Владимир Кузьмин - автор хита "Эй, красотка"
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
СПЕКТАКЛИ
Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» 0+
Начало: 23 февраля 2022 в 12:00
Адрес: КРК «Уралец», ул. Большакова, 90
Цена: от 880 рублей
Телефон: +7 (343) 284-44-44
Любители и поклонники фигурного катания могут отправиться на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге в КРК «Уралец». Здесь пройдет ледовое шоу хореографа-постановщика Никиты Михайлова.
В спектакле примут участие действующие спортсмены-фигуристы, акробаты, а также популярные артисты – Александр Устюгов, Мариам Мерабова и Теона Дольникова.
На День защитника Отечества-2022 в КРК «Уралец» пройдет ледовое шоу хореографа-постановщика Никиты Михайлова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Романтическая история «Три мушкетера» 14+
Начало: 23 февраля 2022 в 18:00
Адрес: Театр Драмы, Октябрьская площадь, 2
Цена: от 200 рублей
Телефон: +7 (343) 301-31-31
В день защитника Отечества-2022 можно пойти на спектакль «Три мушкетера» в Театре Драмы, сценарий которого лежит в основе легендарного произведения Александра Дюма. В афише обещают показать зрителям историю о благородстве, верности и дружбе в наши дни. Режиссер-постановщик этой истории – Михаил Заец. Билеты можно купить в кассе или на официальном сайте Театра Драмы.
В день защитника Отечества-2022 можно пойти на спектакль «Три мушкетера» в Театре Драмы. Источник: ekb.kassir.ru
Трагикомедия «Хомо Чудикус» 14+
Начало: 23 февраля 2022 в 18:00
Адрес: Театр Драмы, Октябрьская площадь, 2
Цена: 500 рублей
Телефон: +7 (343) 301-31-31
В день защитника Отечества-2022 можно сходить на спектакль «Хомо Чудикус» в Театре Драмы. Здесь зрители увидят монолог русского человека, который рассказывает о том, как он живет, любит и существует в мире. Спектакль вызовет неоднозначные эмоции, ведь история, рассказанная в жанре комедии, передает трагичность судьбы героя. Спектакль поставлен по сценарию Василия Шукшина.
Комедия «Яйца до полшестого, рыба после шести» 16+
Начало: 23 февраля 2022 года в 15:30, 19:00
Адрес: Театр ТургеневЪ, проспект Ленина, 49
Цена: 600 рублей
Телефон: +7 (982) 755-22-42
В театре ТургеневЪ можно посмотреть комедию об обворожительной красотке Хэриет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День защитника Отечества в 2022 году можно отправиться на комедию «Яйца о полшестого, рыба после шести». Зрители могут посмеяться над тем, как красотка Хэриет, живущая за счет двоих мужчин, будет выкручиваться из нелепых ситуаций, которые ей подбрасывает судьба. Это сумасшедшая комедия, в основе которой лежит юмор и сюжетные повороты.
Спектакль «Парк советского периода» 16+
Начало: 23 февраля 2022 года в 18:30
Адрес: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, проспект Ленина, 47
Цена: от 200 рублей
Телефон: +7 (343) 253-62-19
На День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге будет показан спектакль «Парк советского периода». Сюжет перенесет зрителей в мир персонажей, живущих в Советское время. Организаторы обещают, скрыть нахлынувшие чувства зрителям не удастся.
Кроме того, в спектакле прозвучат известные песни советский композиторов – «Беспечный гражданин» Анатолия Затина, «Дороги к счастью» Исаака Дунаевского и другие.
Трагикомедия «Зеленый палец» 18+
Начало: 23 февраля 2022 года в 19:00
Адрес: Коляда-театр, проспект Ленина, 97
Цена: от 600 рублей
Телефон: +7 (343) 359-80-22
Сходить на День защитника Отечества-2022 в Екатеринбурге можно на спектакль «Зеленый палец». Здесь зрители увидят знакомый каждому конфликт отцов и детей. По сюжету, главный герой Семен пригласил свою семью на свое шестидесятилетие в забегаловке «Сделано в СССР». В ходе празднования юбилея между персонажами возникают непонимания взглядов на любовь, мир и взглядов на жизнь. В спектакле покажут скандалы, ссоры, а также примирение и осознание семейных ценностей.
Также программа запланирована в парке имени Маяковского. Точная афиша будет известна позднее.
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