Екатеринбурженку «залечили» в элитной стоматологии «Фаберже»: она потеряла миллион рублей и здоровье

Фото предоставлено ЮБ «Альянс»

В Екатеринбурге местная жительница заработала проблемы со здоровьем и получила существенный финансовый урон, просто сходив в стоматологию.

Женщина выбрала дорогую клинику «Фаберже», расположенную в центре города и позиционирующуюся как элитную. Но оказалось, что дорого не означает качественно. Тамаре Максимовне требовалось удлинить два передних зуба, которые сточились из-за почтенного возраста их обладательницы. Других проблем с челюстями она не испытывала, пока не обратилась в «Фаберже», где местные специалисты расписали необходимость массы других вмешательств, и женщина, которая не сведуща в стоматологии, подписала договор с медиками.

Тамара Максимовна утверждает, что при первичном обследовании в клинике ее убедили пролечить едва ли все зубы.

Лечение длилось почти год, с лета 2019 по май 2020-го. Все это время, включая начало карантина по коронавирусу, Тамара Максимовна была вынуждена ездить в «Фаберже». В сумме получилось больше 40 визитов, что само по себе некомфортно для пожилого человека.

К тому же за все манипуляции, включая «так необходимое» ей лечение зубов, она отдала больше миллиона рублей, но желанного результата не получила. Вместо этого ей достались проблемы со здоровьем.

Фото предоставлено ЮБ «Альянс»

Из-за болей от установленных ей протезов и имплантов, а также «вылеченных» зубов женщина стала чувствовать сильнейший дискомфорт. Приемы пищи превратились в пытку, аппетит и сон постепенно ухудшались, и екатеринбурженка похудела на 8 килограммов.

- Я постоянно чувствовала себя разбитой, не могла нормально есть, очень плохо спала, регулярно были сильные головные боли, я была вынуждена принимать противовоспалительные препараты. Я постоянно говорила о том, что мне больно и плохо лечащим врачам, но мне всякий раз отвечали, что все пройдет, что надо аккуратно жевать, - рассказала Тамара Максимовна.

По словам женщины, в какой-то момент боли стали невыносимыми, лекарства не помогали, к тому же появились данные компьютерной томографии, которые показали, что Тамаре Максимовне «вылечили пульпит» в 22 зубах, которые были здоровыми, а запломбировали их так, что у женщины началось воспаление.

В конце концов, Тамара Максимовна написала претензию в клинику «Фаберже» и потребовала вернуть потраченные деньги, чуть больше 1,08 миллиона рублей, и возместить ей причиненный моральный вред в 50 тысяч рублей.

Однако руководство клиники не удовлетворило претензию пациентки. Как утверждает Тамара Максимовна, представители стоматологии заявили, что на все лечение женщина давала информированное согласие и была своевременно и надлежащим образом информирована о предстоящем лечении.

Тогда екатеринбурженка обратилась к другим специалистам, чтобы наконец-то поправить здоровье. В клинике, куда пошла Тамара Максимовна, предположили, что и лечение, и протезирование было проведено с нарушениями. В частности, пациентке пришлось снять установленные коронки. Пожилой даме поставили временные коронки, с которыми она ходит до сих пор.

Фото из архива "Комсомольской правды"

Бывшая пациентка «Фаберже» обратилась к юристам, а затем и в суд.

- Вариант был один, поскольку на претензию по всем пунктам мы получили ответ «нет». Мы прекрасно понимали, что перспективы иска будут зависеть от экспертизы, и она была очень тщательной и длилась достаточно долго. Экспертам были предоставлены материалы, снимки, слепки, был проведен осмотр моей доверительницы. В конце концов, экспертиза, которую проводило государственное учреждение, пришла к выводу, что лечение было проведено некачественно, неправильно, а в некоторых моментах вообще необоснованно, - рассказала адвокат екатеринбурженки Елена Иванченко.

Как утверждает адвокат, в заключении эксперта указано, что у пациентки не имелось заболеваний, которые явились бы противопоказанием для проведения терапевтического, хирургического (имплантация), ортопедического лечения зубов и могли бы повлиять на ухудшение состояния здоровья пациентки. Установленный диагноз «бруксизм» недостоверен, так как не подтвержден объективными данными.

Причинно-следственная связь между выявленными недостатками оказанных медицинских услуг и наступившими негативными последствиями выявлена экспертами.

Как указано на сайте суда, который рассматривал дела 10 января 2022 года, иск удовлетворен частично.