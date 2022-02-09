В Кольцово из-за неисправности самолета задержан рейс в Сочи

Пассажиры ждут вылета на другом самолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неисправности самолета задержан рейс «Уральских авиалиний» в Сочи.

- Перенесено время вылета рейса U6219 по маршруту Екатеринбург-Сочи по причине неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность, - рассказали в авиакомпании.

Также там отметили, что резервный борт находится в Кольцово и уже готовится к вылету. Отправка пассажиров к месту назначения состоится в течение 1-1,5 часов.

Напомним, 12 января, в аэропорт Кольцово экстренно вернулся самолет U6223 «Уральских авиалиний». Он вылетел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, но вынужден был вскоре лечь на обратный курс из-за срабатывания сигнализация незакрытия створок шасси.