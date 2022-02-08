В мэрии Екатеринбурга назвали стоимость почасового тарифа

Достаточно оплатить один билет, который в течение часа можно использовать на всех видам общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 11 февраля помимо привычный тарифов на пользование общественным транспортом, вводят повременной тариф, разговоры о котором ходили еще со времен управления городом Александром Якобом.

Теперь этот тариф в двух вариантах будет действовать с 11 февраля наравне с другими тарифами.

Он введен специально для того, чтобы мы могли пользоваться и трамваем, и троллейбусом, и автобусом, и метрополитеном, - рассказывает Игорь Ощепков, председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга, на радио «Комсомольская правда». - Человек, который приобрел этот тариф на ЕКАРТу или социальную карту, подходит к валидатору, покупает билет. Этот билет действует то время, на которое этот пересадочный тариф приобретен.

Тариф будет работать следующим образом: если это 30 минут, то это 2 вида транспорта, если это 60 минут – это четыре вида транспорта. И далее человек может пользоваться в течение часа всеми видами транспорта, не оплачивая дополнительно проезд.

На полчаса и два вида транспорта тариф стоит 32 рубля, на час и четыре вида транспорта – 62 рубля.

Напомним, что с 11 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 32 рублей. Льготники пользуются прежней стоимостью до 1 марта. Также до начала весны по старым тарифам действуют проездные билеты, приобретенные на февраль.