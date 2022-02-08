На стадион «Екатеринбург Арена» ради закрытого концерта привезли орган

На стадионе «Екатеринбург Арена» 8 февраля прошел первый закрытый органный концерт Фото: Ольга ЮШКОВА

На стадионе «Екатеринбург Арена» 8 февраля прошел первый закрытый органный концерт, на котором выступил солист Свердловской филармонии и Арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас Багинец. Музыкант сыграл на органе знаменитые произведения композитора Иоганна Себастьяна Баха, среди которых многим известная - Токката и фуга ре минор.

Этот закрытый мини-концерт прошел в преддверии XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest, который состоится уже 1 марта. Организатором фестиваля является Свердловская филармония при поддержке Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Выбор пал именно на спортивную площадку под проведение музыкального фестиваля, потому что Бах хоть и не был спортсменом, но имел достижения в этом виде деятельности. Когда-то композитор прошел пешком 400 километров, чтобы послушать игру органиста Дитриха Букстехуде.

- Несмотря на то, что Бах не был спортивным человеком, он прошел 9,5 марафонских дистанций. Поэтому в преддверии фестиваля, который состоится в марте 2022 года, мы решили рассказать об этом малоизвестном факте символичным выступлением в знаковом спортивном объекте города, - поделились организаторы фестиваля.

Кстати, такой инструмент впервые оказался в стенах «Екатеринбург Арены». Это цифровой орган, и его отличие от предшественников в том, что он намного меньше по размеру. Органист Тарас Багинец рассказал, что этот инструмент передвижной и его можно собирать и разбирать по частям для того, чтобы было легче его переносить.

Орган впервые оказался в стенах «Екатеринбург Арены» Фото: Ольга ЮШКОВА

- Консоль достаточно тяжелая, порядка 200 килограмм. Это самая маленькая консоль из возможных, остальные такой технологии тяжелее, - поделился солист Свердловской филармонии.

Несмотря на то, что закрытый концерт прошел на этот раз в закрытом помещении, сам солист филармонии надеется, что однажды сможет сыграть на открытом пространстве арены.

- Я уверен, что когда-то наступит момент, возможно летом по договоренности с «Екатеринбург Ареной» проведем концерт на открытом стадионе. Я уверен, что любителей музыки Баха наберется на полный стадион, - поделился планами солист Свердловской филармонии.

Международный фестиваль Bach-fest состоится уже 1 марта и продолжится весь месяц. Открытие пройдет в Свердловской филармонии. В рамках этого события пройдет девять концертов, в котором выступят три оркестра и симфонический хор.

На фестивале в честь 337-го Дня рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха пройдет музыкальная дуэль французских органистов. Победителя выберут зрители путем голосования.

Кстати, международный фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2011 года. Каждый год на нем задается тема, связанная с творчеством Баха. В 2022 году тема - «Бах и французская музыка».