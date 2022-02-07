В Екатеринбурге 17-летний парень без прав, сбегая от ДПС, устроил аварию на каршеринговом авто

Парень смог взять машину с чужого аккаунта Фото: Павел КЛОКОВ

В Екатеринбурге 17-летний парень без прав на каршеринговом Hyundai, пытаясь сбежать от преследовавших его инспекторов ДПС, разбил чужую Audi. Все произошло 6 февраля, тогда полицейские заприметили иномарку и решили остановить водителя для проверки документов.

- Молодой человек проигнорировал требование и продолжил движение. Началось преследование. Через несколько минут автомобиль заехал во двор дома № 136 по улице Бебеля. Во время движения открылись передние двери, и из салона выпрыгнули два парня, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Нарушители бросились в разные стороны, чтобы запутать инспекторов. Машина в это время продолжила движение по инерции и влетела в припаркованную Audi. Вскоре беглеца удалось задержать, им оказался 17-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что взял авто с чужого аккаунта.

Молодой человек доставлен в отдел полиции, туда же был приглашен его отец, который пояснил, что сын ушел гулять с друзьями, о том, что он взял автомобиль в аренду, не знал, - добавили в ГИБДД.

Юного гонщика привлекли к ответственности за вождение без прав и провели профилактическую беседу, также было оформлено ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Хендэ» с материальным ущербом.

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