В Кушве парень из мести угнал автобус у своего обидчика

Угонщик автобуса пытался сбежать от полиции, когда вышел из транспорта. Фото: МО МВД «Кушвинский»

В Кушве 26-летний молодой человек угнал у своего знакомого автобус «ГАЗ» с территории одного из городских автопредприятий. Об этом сообщает МО МВД «Кушвинский».

- Сотрудники ГИБДД начали патрулирование города, объезжая близлежащие к территории предприятия улицы и дворовые территории. Уже в течение нескольких минут автобус ГАЗ обнаружили на улице Луначарского, недалеко от места, где он был угнан, - говорится в сообщении.

Водитель на угнанном автобусе ехал по улице строителей. Наряд ДПС начал погоню. Сотрудники Госавтоинспекции по громкой связи требовали остановить транспорт. Но водитель продолжал ехать, нарушая правила дорожного движения.

Преследование длилось недолго. В какой-то момент автобус остановился. Водитель вышел из него и попытался сбежать, но полиция его задержала.

Стражи порядка выяснили, что угонщиком оказался 26-летний местный житель. Он рассказал силовикам, что решился на такой поступок после того, как собственник автобуса задолжал ему деньги.

Также полиция установила, что молодой человек был пьян. Его доставили в дежурную часть и составили административный материал за управление без прав и в состоянии опьянения. Также на него завели дело по статье 166 УК РФ за угон.