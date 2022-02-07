Водителя-хохотуна, перевернувшегося в центре Екатеринбурга с дочками, признали трезвым

В ГИБДД заявили, что за 22 года стажа на его счету нет нарушений. Фото: соцсети

Водителя серого кроссовера Suzuki Евгения Антропова, который прошлым летом устроил две аварии за несколько минут, признали трезвым. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции. Вечером 11 августа 49-летней Антропов врезался в стоящий спереди Fiat Ducato. Водитель фургона был готов решить вопрос как полагается, но виновник столкновения оказался слишком веселым.

- Состояние алкогольного или наркотического опьянения не установлено, - пояснили КП» в ГИБДД.

Сидящие сзади дочки 14 и 19 лет пытались образумить отца, но все это было бесполезно. А потом Евгений дал по газам и промчался на красный сигнал светофора. Как результат - удар в бок от Toyota RAV4. Позже девочки скажут, что их папа почувствовал себя плохо после прививки.

Автомобиль Евгения Антропова после второй аварии. Фото: Лев ИСТОМИН

- Сотрудникам Госавтоинспекции водитель Suzuki пояснил, что, проезжая перекресток Посадской - Репина, почувствовал себя плохо, - сообщали ранее в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Поэтому он не заметил на перекрестке запрещающий сигнал светофора и выехал на проезжую часть, где произошло столкновение с Toyota RAV4, в результате чего его автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Lancer.

На момент публикации в ГИБДД не смогли пояснить, был ли лихач привлечен к административной ответственности за проезд на красный.