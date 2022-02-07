«Мы стали законодателями трендов в девелопменте»: Олег Черепанов рассказал, как создание продуманного района меняет жизнь в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой «Форум-групп»

На строительном рынке Екатеринбурга произошло важное событие - федеральный девелопер «Эталон» купил у «Форум-групп» проект застройки микрорайона «Солнечный». При этом планируется, что директором «Эталон Екатеринбург» станет теперь уже бывший исполнительный директор «Форум-групп» Сергей Мямин. О том, как дальше будут развиваться проекты и чем так привлекателен «Солнечный», мы поговорили с председателем совета директоров «Форум-групп» Олегом Черепановым.

Фото предоставлено пресс-службой «Форум-групп»

ВО ДВОРЕ, КАК В ПАРКЕ

- Олег Петрович, назовите, пожалуйста, самый главный, по вашему мнению, итог работы «Форум-групп» в 2021 году.

- Мы вошли в список трех крупнейших застройщиков по объему продаж жилья в Екатеринбурге с показателем в 71 тысячу квадратных метров. Мы являемся лидерами в сегменте бизнес- и премиум-недвижимости. Если рассматривать два наших проекта - «Форум Сити» и «Александровский сад», за прошедший год мы продали 17 тысяч квадратных метров жилья. Мы уверенно наращиваем долю, прирастили портфель в центральных локациях и продолжаем осваивать лучшие площадки города.

- А к чему компания стремится в 2022 году?

- В районе «Солнечный» началось строительство Губернаторского лицея и Центра художественной и эстетической гимнастики - это объект, на котором будут проводиться мероприятия в рамках Всемирных студенческих игр 2023 года. В наших планах осуществлять свою деятельность не только в Екатеринбурге, но и в Москве и других городах. Уже начинаем работу за границами России.

- Что отличает «Форум Сити» и «Александровский сад» от других жилых комплексов?

- Начнем с «Форум Сити». Приходит новое поколение покупателей. Есть новые тенденции на рынке. Тот же гастромаркет - раньше мы о таком не думали. Сегодня это востребовано и нужно. К тому же сегодня добавляются новые возможности для застройщиков - те же фасадные технологии. Фасадами «Форум-сити» восхищаются даже наши европейские коллеги. Что касается ЖК «Александровский сад», то мы сохраняем историческое наследие. А главная концепция в том, что во дворе ты ощущаешь себя, как в парке. Там по-настоящему масштабное озеленение. Для этой концепции мы выбрали среднеэтажную застройку и малую плотность.

СКВОЗЬ ПАНДЕМИЮ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ

- Мы слышали, что в компании проект «Форум Сити» воспринимают как вызов, брошенный самим себе. Почему?

- Это действительно был вызов для самих себя. Мы заново переосмыслили целый квартал в центре города. Вместе с нидерландским бюро и его главой Мариан Лооф, которая ранее была главным архитектором Амстердама, мы продумывали каждый элемент нового проекта. На каждом доме «Форум Сити» - эксплуатируемая кровля с примерно одинаковым функционалом, но разными деталями. В этом смысле мы стали законодателями трендов в девелопменте уральской столицы.

- Сильно ли пандемия повлияла на строительную отрасль?

- Строительная отрасль прошла этот период с минимальными потерями. Помогли и системные государственные меры по развитию жилищного строительства, и льготные кредиты для застройщиков, и льготная ипотека для граждан. Средняя цена квадратного метра в новостройках России в третьем квартале 2021 года увеличились на 5%, до 93,5 тысяч рублей.

- Как экономическая ситуация в мире влияет на строительство жилых комплексов?

- Для рынка строительных материалов 2021 год стал периодом рекордного роста цен 9 подорожали все без исключения виды продукции. Себестоимость строительства в 2021 году выросла минимум на 15%. На подорожание строительных материалов в России влияет общемировая ситуация на сырьевых рынках металлов, древесины, а также на рынке пластика, где за последний год уровень цен достиг исторического максимума.

Фото предоставлено пресс-службой «Форум-групп»

РАЙОН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ

- Правда ли, что район «Солнечный» может стать образцом, по которому в Екатеринбурге будет проводиться комплексное освоение территорий?

- По итогам прошедшего Градсовета в администрации города в конце прошлого года концепция развития района «Солнечного» действительно может стать ориентиром для застройщиков, которые занимаются комплексным освоением территорий. Главный архитектор города подчеркнул, что в «Солнечном» заложен высокий стандарт благоустройства, который может стать примером всем застройщикам.

- Почему?

- В отличие от застройки большинства российских городов, это единый проект района, созданный в первую очередь для человека, а не для транспорта. Узнаваемость района вышла на новый уровень. В прошлом году район посетили первые лица страны - вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин и полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он подчеркнул, что «Солнечный» - отличный пример создания комфортабельного и современного города.

- «Солнечный» и сам продолжает развиваться. Каким он станет в ближайшие 15 лет?

- Планируется построить минимум по 100 тысяч квадратных метров жилья. Проекты основополагающих объектов, таких как школы и детские сады, запущены. Губернаторский лицей, следующие детский сад и школу мы ставим в план, чтобы в ближайшей перспективе начать строительство. Чтобы район развивался и жил, нужны социальные объекты и транспортная инфраструктура. Мы делаем ставку на них. Мы согласовали, а губернатор отдельно дал команду, чтобы улица Лучистая была готова к 2023 году - это комфортный въезд и выезд для района. Уже в этом году стартует строительство трамвайной линии.

- Правда ли, что теперь из-за сложностей в экономике люди не так активно покупают квартиры?

- Несмотря на пандемию и непростой период в экономике, люди в прошедшем году активно покупали недвижимость. Главным фактором 2021 года, поддерживающим спрос на квартиры, стало «бегство от инфляции» и желание сохранить семейный капитал.

- Один из крайних реализующихся проектов «Форум-групп» - жилой комплекс «Высота». Расскажите, пожалуйста, что он собою будет представлять?

- Новый комплекс находится в пяти минутах ходьбы от «Екатеринбург-Арены» в центральной части Екатеринбурга. ЖК «Высота» задумывался как дом, где каждый день жители будут чувствовать заботу о себе. Предусмотрен подземный паркинг. Сквозные вестибюли с мягкими зонами могут похвастаться дизайнерским интерьером в бежево-коричневых и золотистых цветах. На крыше планируется лаундж-зона, где можно будет заниматься йогой или разместить летний кинотеатр. Отсюда откроется роскошный вид на Верх-Исетский пруд и центр города.

- Насколько мы знаем, в ЖК «Высота» будет мультиплейс двор. Что это значит?

- Настоящее современное жилье - это не только уютная квартира, но и комфортные холлы вместо подъездов, и дворы, где интересно не только детям. Это также и другие пространства для отдыха и встреч. В ЖК «Высота» будет большой зеленый двор с плейхабами для детей, скейт-парком для подростков и воркаут-площадками для взрослых.