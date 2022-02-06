Во время первого боя россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга пройдет 10 апреля. Об этом сообщили представители клуба «Архангел Михаил». Бой состоится 10 апреля апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial.

Напомним, что во время титульного боя в прошлом марте Петр Ян был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом.

- Все видели этот бой, все понимают, что Петя – настоящий чемпион. Он выигрывал этот бой и в стойке и в партере. После объявления несуразного результата его соперник показал, что ему не нужен пояс такой ценой. Надеюсь, что Петру сразу дадут реванш, чтобы он вернул себе звание чемпиона дивизиона, - рассказывал «КП» боец MMA Михаил Рагозин.

После обидной дисквалификации Ян вернул себе пояс. Осенью он победил американца Кори Сэндхагена. Напомним, что российский боец выступает в легчайшем весе (61,2 кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральский боец Петр Ян получил Mercedes от Игоря Алтушкина (подробнее)