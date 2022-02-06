В Екатеринбурге грабитель обнес обувной сервис за 45 секунд

Чтобы вычислить преступника полиция сняла с дверей отпечатки пальцев. Фото: SEPIA

В Екатеринбурге грабитель обнес сервис по уходу за обувью SEPIA, расположенный в многоэтажке на Юмашева, 10. Прошлой ночью вор взломал двойную входную дверь и моментально вытащил деньги из кассы. На всю «операцию» у него ушло 45 секунд. Заведение охраняется ЧОП, но группа реагирования приехала лишь через 11 минут.

- Что интересно, постоянно оповещающие в специальном приложении датчики движения внутри сервиса в момент ограбления не сработали. Сейчас выясняем почему. Дверь он взломал инструментом, словно это что-то среднее между отмычкой и ломиком. Полиция сняла отпечатки пальцев с дверей, - рассказали «КП»-Екатеринбург в сервисе SEPIA.

Сейчас входная дверь выглядит так. Фото: SEPIA

Примечательно, что в начале января аналогичная кража произошла на улице Бебеля, где меньше чем за минуту проникли в парикмахерскую «Клевер».

- Это случилось в ночь на 9 января. Из кассы забрали 2000 рублей. Больше ничего и не было, - пояснили «Комсомолке» в заведении.

В пресс-группе городской полиции пока воздерживаются от комментариев. Ранее мы рассказывали о воре-неудачнике, который попытался украсть из «Жизньмарта» патчи. Но смелые девушки остановили негодяя.

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