По словам энергетиков, на устранение нарушений потребуется целый день. Фото: читатель «КП»-Екатеринбург Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В ночь на 5 февраля сотни жителей Уктуса остались без воды, отопления и электричества из-за серьезной аварии.

- Проснулся утром, в 7:00, и вообще ничего не работает. Когда начал собираться на работу, не смог ни умыться нормально, ни чайник поставить, - рассказал о проблеме читатель «КП»-Екатеринбург, проживающий на Щербакова, 77.

По словам местного жителя, в подъезде пока сохраняется тепло, а вот в квартире заметно похолодало. Фото: читатель «КП»-Екатеринбург

В пресс-службе «Россетей-Урал» - «Екатеринбург» объяснили, что авария произошла из-за повреждения двух кабельных линий 10 кВ в результате стороннего вмешательства ООО.

- При проведении несогласованных буровых работ, производитель повредил кабельные линии энеретиков, расположенные на глубине 5 метров под землей. Энергетики оперативно прибыли на место инцидента и запитали часть жителей по резервной схеме электроснабжения. Сейчас на месте повреждения ведутся работы по восстановлению электроснабжения у оставшихся потребителей. Для этого энергетики будут выставлять 4 резервных источника электроснабжения и проводить необходимые переключения. Параллельно энергетики работают на поврежденных линиях. Всего в ликвидации последствий участвует 5 бригад и 2 единицы спецтехники. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы устранить последствия незаконного вмешательства и вернуть электричество в дома жителей , - поясняют в пресс-службе Россетей.

Фото: читатель «КП»-Екатеринбург

В результате аварии без водоснабжения. Отопления и электричества остались восемь многоквартирных домов.

- Были частично обесточены потребители микрорайона Уктус, а именно: часть жилых домов на пересечении улицы Мраморская - Широкий переулок, Рощинская - Дальневосточная, а также жилые дома в районе улиц Щербакова — Прониной, - сообщается в пресс-службе Россетей.

Фото: читатель «КП»-Екатеринбург

По словам пресс-секретаря «Россети-Урал» Натальи Балдовой, на устранение повреждений потребуется немалое количество времени.

- Поскольку нарушение очень серьезное, возможно, на это уйдет целый день, - сообщает Наталья.

Также специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» проведут подробное расследование несогласованных работ, чтобы оценить причинения экономического ущерба.