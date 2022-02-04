«Ласковая и очень добрая»: котенок, которого спасли во время пожара в Невьянске, ищет дом

Волонтеры потратили месяцы на то, чтобы Эшли вновь смогла ходить самостоятельно. Фото: предоставила Оксана Широкова.

В сентябре прошлого года в Невьянске из горящей квартиры спасатели вынесли уцелевшего, маленького котенка. Пожарные буквально откачали четырехмесячную кроху с помощью кислородной маски. В дальнейшем, бедолагу приютили волонтеры передержки «Котодом». Кошечку назвали Эшли и стали выхаживать. Изначально она самостоятельно не могла стоять на лапках.

- Реабилитация была долгой и сложной. У Эшли был постоянный тремор, она сначала не передвигалась самостоятельно, ей было трудно есть. А потом мы с волонтерами решили, что сделаем своими руками ей ходунки, чтобы она хоть как-то передвигалась. Первое время я не отходила от нее, брала с собой, когда ехала по делам. Ветеринар говорил, что шансов выжить у нее немного, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель передержки «Котодом» Оксана Широкова.

Эшли очень игривая. Фото: предоставила Оксана Широкова.

Заботливые волонтеры постепенно, шаг за шагом заставляли Эшли делать первые шаги. Кошку сильно заносило в стороны, она ударялась об различные предметы. Около двух месяцев Эшли не могла самостоятельно подняться на лапы.

- Можно сказать, что кошечку мы поставили на ноги. Она перестала сшибать все на своем пути только в декабре. А сейчас, она уверенно передвигается, бегает за другими кошками, играется. Ласковая и очень добрая. Она уже вполне самостоятельная и способна обойтись без нашей помощи. К лотку приучена, с ним нет проблем. Ее только вычесывать нужно, так как шерстка у нее густая, - продолжает Оксана Широкова.

В настоящий момент Эшли живет у руководительницы приюта. По словам Оксаны, она хочет найти хороших владельцев для этой кошки, которая прошла непростой путь к выздоровлению. Недавно, волонтеры Невьянска спасли истощенную кошку, которую мужчина выбросил в водосточную трубу. Бедного питомца теперь ждет ампутация ушей и хвоста.

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