22-летняя водитель Kia Rio выехала на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Жуткая авария произошла на 21 километре трассы «Екатеринбург – Полевской». Утром 4 февраля там столкнулись Kia Ceed и Nissan March. В ДТП погиб один человек, еще три – пострадали. Об этом сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

- Водитель автомобиля Kia Ceed двигаясь со стороны Курганово в сторону Горного щита, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорится в сообщении.

Там Kia Ceed и столкнулась с Nissan March. В аварии пострадали 22-летняя девушка – водитель Kia и два ее пассажира. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. А 67-летний мужчина - водитель Nissan от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится расследование. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Полицейские установили, что стаж 22-летней девушки, которая была за рулем Kia, составляет три года. Она ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее, вечером 3 февраля, смертельная авария произошла на трассе «Пермь - Екатеринбург». Там столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одного из большегрузов скончался. Причиной ДТП также стал выезд на встречную полосу.