Актриса нередко делится закулисьем работы и моментами личной жизни со своими подписчиками. Фото: instagram Ксении Коревой

Ксения Корнева показала подписчикам, чем занимается в машине с Дмитрием Брекоткиным. В своем instagram артистка часто делится всеми новостями и событиями. Она нередко показывает репетиции перед концертами «Уральских пельменей» и делится другими закулисными моментами.

Иногда она в шутку либит выставить провокационные фото с коллегами. Фото: instagram Ксении Коревой

Так в своих сторис актриса показала, как развлекается с коллегой по цеху Дмитрием Брекоткиным.

В видео она едет вместе с Дмитрием в машине, а сам юморист «горланит» песню про танкиста, чем очень веселит Корневу. Девушка не сдерживается от громкого задорного смеха.

- Когда едешь с танкистом, - подписала сторис Корнева.

Фото: instagram Ксении Коревой

Так артисты проводят время перед репетицией концерта «Галина красная» в Екатеринбурге.

Ранее «Уральские пельмени» высказались об уходе мэтра Александра Маслякова из КВН. Некоторые из них считают, что он активно ищет себе замену.

А в откровенном интервью звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, каким он был до популярности, за что благодарен Андрею Рожкову, а также объяснил, почему шутки в шоу уже не такие смешные.

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