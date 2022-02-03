Фото: Александра Овчеренко

Группа Би-2 выпустила клип на новый трек «Я никому не верю». Клип снял екатеринбургский режиссер Макс Шишкин. За время своей творческой карьеры он успел поработать и с другими известными музыкантами.

Фото: Александра Овчеренко

Песня «Я никому не верю» дала название для нового мини-альбома Би-2. Кроме оригинальной версии в него также вошли инструментальная и кавер-версии, записанные группой «Альянс» и другими известными исполнителями.

Фото: Александра Овчеренко

- «Я никому не верю». Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину, - рассказал о задумке Лева Би-2.

Фото: Александра Овчеренко

Клип снимался в жанре арт-хаус. Его успели снять всего за один день.

Клипмейкер Максим Шишкин уже успел поработать с Би-2. Он снимал для этой группы клипы на песни «Нам не нужен герой», «Пекло» и «Депрессия».

А также режиссер снял клип Элджея на «Минимал», «360°» и «1love», на песню Jah Khalib «Медина», песню группы Pizza «Улыбка» и другие музыкальные композиции.