«Она им нужна»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье корову

Евгений Куйвашев выразил надежду, что рогатая подружится с пятью детьми семьи Маркиных Фото: Виталий КАРНАУХ

Многодетная семья из уральского городка Березовский получила необычный подарок от губернатора: глава региона привез им корову. Евгений Куйвашев рассказал, что уральцы сами обратились к нему за помощью и написали письмо в социальных сетях. Он не смог пройти мимо такой необычной просьбы и лично приехал в город, чтобы вручить подарок.

- Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить. Хотел вам показать подарок. А он никак не хотел сниматься. Видите, как убегает от камеры. Ее зовут Троица. Необычное имя. Надеюсь, никого оно не оскорбит. Местные говорят, что корова ласковая, любит слушать музыку, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в социальных сетях.

Губернатор не смог пройти мимо такой необычной просьбы и лично приехал в город, чтобы вручить подарок Фото: Виталий КАРНАУХ

Глава региона рассказал, что такую кличку животному дали в деревне, так как надо было обязательно на букву «Т», потому что ее мама — Тайга. Евгений Куйвашев выразил надежду, что рогатая подружится с пятью детьми семьи Маркиных.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев пообещал отцу шестерых детей подарить дом, в этом году Виктор Шипицын потерял супругу и теперь он один воспитывает детей. Самому младшему ребенку Виктора недавно исполнился месяц. Евгений Куйвашев пообещал решить вопрос с жильем для отца-одиночки.