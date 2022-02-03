«У меня, аж, искры из глаз полетели!»: Одна из главных активисток протеста в сквере у Театра драмы заявила о том, что подростки избили ее шваброй

Буйные подростки не потерпели замечания по поводу курения в коридоре. Фото: предоставила Алена Смышляева.

Жители Екатеринбурга до сих пор помнят противостояния в сквере у Драмтеатра на Октябрьской площади. Тогда, в мае 2019 Алена Смышляева в числе первых уронила забор вокруг строительной площадки, где собирались возвести храм Святой Екатерины, и забралась на дерево, чтобы отстоять зеленый островок у застройщиков. Но то история давно минувших дней… С сентября 2021 Алена и ее 10-летний сын живут в общежитии на улице Бажова в Реже (женщину выселили из-за долгов из ипотечной квартиры – Прим. Ред.). В общежитии у Алены начались конфликты с местными подростками.

РАССАДНИК АЛКОГОЛИЗМА

По словам Алены, вышеупомянутое общежитие на Бажова славится своими разборками и пьянками до утра, которые доставляют кучу неприятностей всем, кроме выпивающих. Но так как сейчас женщина зарабатывает на фрилансе пиарщиком, позволить себе другое жилье она пока не в состоянии.

- Это какой-то рассадник алкоголизма. Когда мы приехали, то стали замечать, как взрослые вместе с подростками в общежитии могут курить, материться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Алена Смышляева. – Не знаю, ходят ли эти дети в школу, они выглядят неопрятно и ведут себя агрессивно. Мой сын однажды вышел в коридор, а его две девочки, которые живут здесь, хотели избить детским самокатом. Разговоры с родителями этих детей ни к чему не приводят. Они лишь усмехаются.

Переехать в другое место Алена пока тоже не может. Фото: предоставила Алена Смышляева.

Алена не раз конфликтовала с соседями из-за того, что те курят в общем коридоре общежития. Ведь дым от табака проникает и в их с сыном комнату.

- Первого февраля у нас в коридоре было очень накурено. Курили трое 15-летних подростков. Помимо этого они громко разговаривали и периодически орали, - продолжает Алена. - В полночь я не выдержала, подошла к ним и спокойно попросила: «Давайте расходитесь, вам уже пора по комнатам». В ответ они стали харкать в меня по очереди, материться. Я начала говорить, мол, вы не имеете права себя так вести. Старалась как-то мягче с ними разговаривать, но внутри все кипело от злости и обиды. Я вызвала полицию, они приехали и взяли с меня объяснения. Подростков не разогнали, они так и продолжили сидеть в коридоре.

ИЗБИВАЛИ ШВАБРОЙ

Но конфликт на этом не закончился. На следующий день, 2 февраля Алена решила покормить беременную кошку, которая частенько сидит у них в подъезде. В этот момент к ней подошли те самые подростки. Но вместо трех их уже было пять человек.

- Я собиралась на рабочую встречу в 17:30. Они опять начали в меня плеваться, материться и тут девочка лет 12-ти кидает мне в голову тяжелым зимним ботинком, - рассказывает Смышляева. - Я схватила кошку в руки, направилась к себе в комнату, чтобы ее там спрятать. Эти дети взяли черенок от веника и стали бить меня по спине. У меня, аж, искры из глаз полетели! Так продолжалось до тех пор, пока я не отобрала этот черенок у 16-летнего подростка. Потом я выбежала на улицу. А этот мальчик за мной, только уже, вооружившись, пластиковой трубой. Он ударил меня этой трубой по спине. Орал: «Тебе не жить!» Я побежала. Все закончилось тогда, когда, когда я подбежала к незнакомому мне мужчине и попросила проводить. Мы шли, а нам в спину подростки стали бросать ледышки с тротуара.

У Алены многочисленные ссадины и синяки на руках и спине. Фото: предоставила Алена Смышляева.

Мужчина проводил Алену до ближайшего магазина. А уже там она вызвала полицию. Наряд приехал на место спустя час.

- Полицейские взяли объяснения с нападавшего 16-летнего подростка. Не знаю, что он говорил сотруднику по делам несовершеннолетних. Кстати, полицией их не напугать. Они также продолжали материться. Я вернулась в комнату общежития, - говорит Алена. – А, когда вышла за водой в общий туалет, эти подростки снова меня подкараулили. Одна девчонка избила меня металлической шваброй. А потом они убежали.

Алену били металлической шваброй по голове и телу. Фото: предоставила Алена Смышляева.

По словам Алены, надзорные органы не в силах повлиять на буйных подростков, как и определить их в спецучреждение. Переехать в другое место она пока тоже не может. Виной всему – долги перед банком за проданную ипотечную квартиру. Накопленные средства Алена потратила на суды с бывшим мужем, который уехал за рубеж.

- Эти дети опасны, они просто пытаются нас выжить из этого злополучного общежития, - утверждает Смышляева. - Сейчас они постоянно меня пугают. Например, в 3 часа ночи к нам в окно комнаты постучали. Мы живем на втором этаже, там есть возможность залезть на козырек. Я выглянула в окно, увидела одного подростка из той самой бандитской компании, он вновь выкрикивал непристойности, я и спугнула его. Говорил, что из-за тебя моего брата увезли в отделение! Мне очень страшно за себя и сына.

Алена не могла дать отпор толпе подростков. Фото: предоставила Алена Смышляева.

Полицейские города Режа пообещали прокомментировать ситуацию по факту обращений от Алены Смышляевой позднее.

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