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Общество3 февраля 2022 10:35

Пошел в садик, несмотря на костыли: родители показали малыша, которого сбила «бешеная» Honda

Ваня Норицын продолжает учиться ходить после страшной аварии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Сейчас семья Норицыных ищет для Вани нового логопеда, чтобы улучшить дикцию. Фото: предоставлено героями публикации

Сейчас семья Норицыных ищет для Вани нового логопеда, чтобы улучшить дикцию. Фото: предоставлено героями публикации

Маленький екатеринбуржец Ваня Норицын, пострадавший в страшной аварии на Фурманова, пошел в детский садик. Осенью 2018 года мальчика и его маму сбил водитель «бешеной» Honda Владимир Пузырев. Судебная эпопея по этому делу завершилась лишь в августе – безумцу назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

А пятилетний мальчуган продолжает учиться ходить на специальных костылях, а также каждую неделю занимается в бассейне с нейропсихологом.

- Государственного садика нам не дают, либо там условия не удобные для нас. Нужна лишь половина дня и нужно быть рядом с Ваней, - рассказывает отец мальчика Павел Норицын. - Решили, что социализация все равно нужна и нашли садик, который согласился взять такого ребенка. Эпи-активности в мозге усиливаются. Эпилепсии нет, но есть ее признаки в мозге, назначили лекарство «Заронтин», которое не возят в Россию. Только через посредников и очень дорого.

Пузырев так и не смог внятно объяснить свой наезд на пешеходов.

Пузырев так и не смог внятно объяснить свой наезд на пешеходов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После аварии маме Вани пришлось удалить селезенку и одну почку, а мальчику – гематому головного мозга. В результате ДТП Ваня стал инвалидом.

- В садике дети очень разные. Кто-то помогает, кто-то равнодушен. У него у самого характер не ангельский, есть проблемы с дикцией и речью. В целом все хорошо. Ваня, как и все дети, что-то любит или не любит. Чтобы он смог погулять днем мы с женой по очереди находимся с ним. У него нормальная речь, но плохое произношение. Бывает так, что без родителя-переводчика и не разберешь. Но если ему что-то надо, то он объяснит другими словами. Голова у него работает более чем хорошо, учитывая вводные данные, - объясняет Павел Норицын.

Родители Вани часто снимают его занятия на видео. Посмотрите, как он старается.

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