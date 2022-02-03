Из-за смерти свердловчанина на ралли-спринте в Курганской области, судье соревнований грозит шесть лет лишения свободы

Сбитый гонщиком зритель скончался в машине скорой помощи. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Курганской области на скамье подсудимых окажется 58-летний организатор ралли-спринта «Казанская тропа 2021». Его обвиняют в оказании услуг, которые повлекли смерть человека.

Заезд проходил в августе в Катайском районе. Один из участников, ехавший на отечественном автомобиле, двигаясь по участку с трамплинами вдруг вылетел с трассы и врезался в одного из зрителей — 28-летнего жителя Свердловской области. После аварии он еще оставался жив. Прибывшая скорая повезла его в больницу, но в пути мужчина скончался.

- Руководителем мероприятия, а также главным судьей был назначен 58-летний инструктор спортивно-технического клуба «СТК Патриот», - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Наступление трагических последствий стало возможным из-за того, что обвиняемым не были обеспечены меры безопасности участников и зрителей.

Среди причин трагедии следователи называют отсутствие мер, которые не позволили бы зрителям перемещаться рядом с опасным участком трассы.

- В том числе не было предусмотрено нахождение на данном участке информационных табличек или оградительных лент, предупреждающих о проведении ралли, - добавляют в ведомстве. - В ходе предварительного следствия также установлено, что водитель транспортного средства был допущен до участия в соревнованиях без лицензии пилота.

Расследование завершено. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.