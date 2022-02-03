Выздоровело 702 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области выявили 3 443 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число выявленных случаев достигло 235 726. За сутки от COVID-19 скончались 11 человек, общее число смертей - 10 028.

За последние 24 часа было госпитализировано 534 человека, выздоровело - 702. Число выздоровевших - 194 397. По данным на 3 февраля 2022 года, на Среднем Урале 2 671 534 человек привиты первым компонентом вакцины, а полную вакцинацию прошли 2 510 218 человек. Коллективный иммунитет в регионе составляет 63,1%.

- Состояние 387 госпитализированных оценивается как тяжелое, 200 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 131 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в свердловском оперштабе.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев ввел ряд ограничений. В первую очередь они коснулись школьников:

- Со 2 февраля ученики всех школ со 2 по 8 классы, а также студенты техникумов и колледжей до 16 февраля будут учиться дистанционно.

- Первоклассников, у которых в третьей четверти есть традиционные дополнительные каникулы, отправляют на отдых раньше, они будут отдыхать со 2 по 16 февраля.

- Детям и подросткам до 17 лет опять нельзя будет находиться в торговых центрах без сопровождения родителей. Пропуском может стать студенческий билета, чтобы у студентов из других городов была возможность попасть в магазины.

Кроме этого появилась подробная инструкция по оформлению больничного.

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