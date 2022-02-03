«Просто шок, оглушило и все»: пострадавший при взрыве на заводе в Реже рассказал о пережитом кошмаре

Взрыв произошел 28 января на первом этаже цеха. Фото: очевидцы

В прошлую пятницу в Реже произошло ЧП — на предприятии «Гефест-М», которое утилизирует боеприпасы, разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, он сдетонировал в одном из цехов, когда его разгружали. Тогда погиб 47-летний Сергей Костоусов, занимавшийся на предприятии грузовыми работами. Еще шесть человек пострадали. «Комсомольская правда» пообщалась с одним из них и узнала, что случилось в момент взрыва.

- Меня лишь слегка зацепило. Нормально себя сейчас чувствую, оглушило только немного, волосы подпалило чуть-чуть и на локте осколком кожу рассекло, - рассказал «Комсомольской правде» Вячеслав, один из пострадавших. - На больничном нахожусь.

Пострадали шесть человек, еще один - погиб. Фото: очевидцы

На предприятии Вячеслав работает больше семи лет. Он специализируется на наладке оборудования. В момент ЧП он находился на втором этаже здания, в котором разорвался снаряд.

- Там в здании два этажа. Взрыв был на первом. А я на втором находился. Там перекрытие такое из железного настила и пол как бы не полностью закрыт. Есть лестничный пролет, есть открытые проемы, - объясняет Вячеслав. - Непонятно, что произошло. Что за снаряд и откуда он я не знаю. Это в мои обязанности не входит.

По предварительным данным, на предприятии разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, который доставили туда на утилизацию. Фото: очевидцы

Когда произошел взрыв, Вячеслав не сразу понял, что задело и его.

- Просто шок, оглушило и все. Когда открыл глаза, смотрю, все в дыму. Я быстро направился на выход из помещения и за территорию, - вспоминает Вячеслав. - Боль уже только потом почувствовал. Я и кровь то обнаружил только когда за территорию вышел. Смотрю, дырка на одежде на локте. Разделся, а там рана — осколком кожу рассекло. Но ткани и кости не повредило. Скорую мы не стали дожидаться. Раненых положили в УАЗик, кого-то еще в личную машину погрузили и повезли в центральную районную больницу.

У пострадавших - ожоги и осколочные ранения. Фото: очевидцы

Добавим, что троих пострадавших положили в больницу с множественными ранениями. Еще одну женщину пришлось прооперировать. 31 января на вертолете Центра медицины катастроф ее доставили в Екатеринбург в Областную клиническую больницу №1 в тяжелом состоянии. Также два пострадавших от госпитализации отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в Реже один человек погиб, шесть - пострадали

Снаряд нашли во время ремонтных работ (Подробнее)